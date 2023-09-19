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Berova, KKTC RORO ve yolcu gemileri armatörleri ile bir araya geldi

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC Roro ve Yolcu Gemileri Armatörleri ile bir araya geldi.
Berova, KKTC RORO ve yolcu gemileri armatörleri ile bir araya geldi

Görüşmeye, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan da katıldı.

Gazimağusa Limanı’nda süregelen aksaklıkların giderilmesinin hükümetin gündeminde olduğuna işaret eden Bakan Berova, dün de Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı’nda Bakanlar Kurulu’nun ‘özel gündem’ ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) toplandığını ve burada limanlar konusunda da kararların üretildiğine işaret ederek, alınan kararları hatırlattı.

 

“Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimiz limanın iyileştirilmesi, aksaklıkların giderilmesi adına çalışmalar başlatmış bulunuyor. Bölgede yaşanan sıkışıklığı gidermek adına bizlerde gerekli incelemelerde bulunarak, çözüm formülü konusunda tüm paydaşlarla bir araya geliyoruz” diyen Berova, edindiği bilgiler doğrultusunda gemilerin limana giriş ve çıkış saatleri konusunda yaşanan düzensizliğin ortadan kaldırılması konusunda armatörlerinde katkılarını almak adına bugün bu toplantıyı düzenlediklerine işaret etti.

 

Maliye Bakanı Berova, eksik personel kadrosunun artırılması konusunda da çalışmaları başlattıklarını yineleyerek, hem personelin ağır iş yükünden rahatlaması, hem de limanlarda işleyişi hızlandırabilmeyi amaçladıklarını belitti.

 

Görüşmede daha sonra KKTC Roro ve Yolcu Gemileri Armatörleri görüşlerini Maliye Bakanı Dr. Özdemir Beroya’ya aktardı.

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