Berova: Maaş kesintilerinden gelecek olan kaynağın okullar ile hastaneler için kullanılması yönünde çalışma var

UBP Milletvekili Özdemir Berova, maaş kesintilerinden gelecek olan kaynağın sadece okullar ve hastaneler için kullanılması yönünde şu an bir çalışmaları olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite Başkanı Özdemir Berova, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katıldı.

UBP’li vekil Berova, bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle bugün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok hızlı karar verilen ve kısa sürede toplantıya çağrılan sendikaların bazılarının Başbakan Ünal Üstel ile yapılan toplantıya katılabildiğini söyleyen Berova, “Sanki bu yasa önerisi ve tasarısının bir maaş kesintisi olduğu yönünde sorulara muhatap oluyoruz. Ama bu yasa önerisinin içerisindeki gelir kalemlerinde maaş kesintileri sadece yüzde 30’unu kapsayacak. Eğer tüm kesimler bu konuda aynı görüşte olursa ve gönüllük esasına göre yapacağımızdan dolayı da kesinti için herhangi bir dilekçe vermeyeceklerse yüzde 30’unu kapsayacak” dedi.

Berova, sivil toplum örgütleri ve sendikalarının yüzde 30’luk gelir kaleminin kullanılmasıyla ilgili bir komitenin oluşturulması talebini bugünkü toplantıda gündeme getirdiklerini söyledi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Özdemir Berova, açıklamasına şöyle devam etti:

“Komite’nin içerisinde sivil toplum örgütlerinden, ekonomik örgütler platformundan ve sendikalardan temsilci olmasını arzu etmişlerdi. Bu vesileyle de biz önerimizin içerisine böyle bir komitenin oluşturulacağını şu an itibarıyla genel hatları ile yazmıştık. Ancak bunun daha spesifik bir şekilde ifadelendirilebilmesi adına bu temsiliyetin kimlerden oluşacağının, sivil toplumdan gelecek olan temsilcilerin kişi bazında değil ama kurumsal bazda kimlerden oluşacağı elbette ki önemli. Muhalefet bu bağlamda sürekli olarak bir samimiyetsizlik içerisinde bu yasayı baltalama adına her konuda birtakım söylemlerde bulunuyor. Bu komite bağlamında da getirdiği söylemlerden bir tanesi evet sivil toplumu yazdınız oraya ama siz kendinize yakın STÖ temsilcilerini buraya atayacaksınız. Sözde, göstermelik bir şekilde sivil toplum içerisinde varmış havası yaratacaksınız. Bugün bizim paydaşlarla paylaştığımız. Oluşturulacak komiteye 2-3 belki çok zorlama ile 4 temsilcili bir katılım olması gerekir. Bunların hangi sendikalardan ve örgütlerden oluşacağını temsiliyetlerinin kimlerden oluşacağını belirlemelerini istedik. Biz de yasanın o maddesi içerisine isimleri yerleştirelim.”

“SENDİKALARA BUGÜN VERDİĞİMİZ MESAJ ÇOK AÇIK NE NET”

Sivil toplum örgütlerine ve sendikalara bugün verdikleri mesajın çok açık ve net olduğunu söyleyen Berova, “Komiteye yine bu paydaşları çağırmak suretiyle son gelişmeleri kendileri ile paylaşıp tekrardan görüşlerini alacağız” şeklinde konuştu.

Berova, özellikle maaş kesintilerinden gelecek olan kaynağın sadece okullar ve hastaneler için kullanılması yönünde şu an bir çalışmaları olduğunu da açıkladı, “Söz konusu çalışmalarımız Çarşamba günkü Ad-Hoc Komite toplantısına kadar devam edecek ve yasa önerisinin son şeklini vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“BİZİM ŞU ANDA İSTEDİĞİMİZ; EKSİKLERİMİZİ BİR AN ÖNCE TAMAMLAYABİLMEK İÇİN KAYNAK OLUŞTURMAKTIR”

“Ortada ciddi bir sorun vardır” diyen Berova, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu sorununun giderilebilmesi amacıyla siyaset ve politika yapmayı planlamıyoruz. Yoksa siyaset ve politikayı yapmak için hükümet olarak elimizde argümanlarımız var. Bu enstrümanlarımızı da kullanamayacak durumda değiliz. Ama bizim şu anda istediğimiz husus ortaya çıkan gerçekler ışığında el ele, gönül gönüle ilgili alanlardaki eksiklerimizi bir an önce tamamlayabilmek için kaynak oluşturmaktır.”