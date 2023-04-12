Berova: Maaş kesintisi kişinin kendi isteği doğrultusunda olacak

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova BRT’de ’17. Saat’ programına katılarak Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e geri gönderilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası ile ilgili soruları yanıtladı.

Ad-Hoc Komite’nin bugün toplanarak yasayı yeniden ele aldığını söyleyen Berova, “ Yasada birinci en büyük değişiklik maaş kesintisi denilen olgu kişinin kendi istediği süre içerisinde kendi belirleyeceği miktar çerçevesi içerisinde hiçbir yüzdeliğe tabi olmadan Ocak ayının sonuna kadar bir dilekçe vermek suretiyle 2, 3 veya 5 ay olabilir kendi kararı ile kesinti yapılmasına kendi karar verecek. O kesinti maliye içerisinde adı konulacak olan özel bir kaleme aktarılacak. Aktarılan kalem üzerinden de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yapacağı spor salonu ve okul harcamaları için ordan destek sağlanacak” dedi.

Berova bir soru üzerine maaş kesintilerinden oluşacak kaynağın nerelere kullanılacağı ile ilgili hükümet ile dernek arasında protokol imzalanacağını söyledi.

Berova, “Dernek kontrolü kendi yapacak. Ama kaynağı kullanabileceği alanı yasa çerçevesinde belirtiyoruz” dedi.

Muhalefetin yasayı eleştirdiğine de değinen Özdemir Berova, “Muhalefet eleştiriyor. Sevgili Devrim Barçın gerçekten çok çalışkan arkadaşımız. Oturuyor, okuyor. Ama bazen öyle söylemler yapıyor ki insanları korkutmaktan öteye geçmeyen söylemlerde bulunuyor” diye konuştu.

Berova, “Bu yasanın mevduat ile ilgili olan konularda vadeli mevduatlardan Türk Lirası üzerinden yapılacak olan kesinti 100.000,00 TL’nin üzerinde mevduat için öngörüldü. 101.000,00 TL’si olan bir kişiden ayda 12.5 TL şuandaki faiz oranları ile bir meblağ kesilecek bunun da toplam hacmi 9 ay içerisinde 112.5 TL olacak. Eğer 20 bin Sterlinlik mevduattan ise bunun karşılığı da 20 penny’dir. 20 pennynin 9 aylık süreçteki karşılığı da 2 poundtan azdır” diye konuştu.

Berova, Depremle ilgili yasanın 14. Maddesinde hata olduğunu da söyledi.

Berova, “100.000,00 TL meselesini yasanın içerisine koymamıştık. O gün Genel Kurul günü CTP Genel Başkanı ile Başbakanın bir görüşmesi oldu. Ve Erhürman orada 100.000,00 TL’ye kadar olan mevduatların hariç bırakılmasının daha doğru olabileceğini ifade etti. Ve o hızlı yazım içerisinde mal sermayesi yazacağımıza irat kelimesini ekledik. Ve bu faiz olarak algılandı. Bu da 100.000,00 TL faiz alandan sanki kesiliyormuş gibi gözkürdü. Onu yeni yasada düzeltiyoruz. İrat kelimesi çıkartıldı” dedi.

Yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarına yarında komitede devam edeceklerini söyleyen Berova, “Yarın sabahki toplantı ile çalışmaları bitirip, önümüzdeki hafta 17 Nisan Pazartesi günü Genel Kurul’un gündemine taşıyacağız” dedi.