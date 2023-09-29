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Berova, Metehan Sınır Kapısı'nda personelle bir araya geldi

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Metehan Sınır Kapısı'nda gümrük ve sigorta hizmeti sağlayan personelle bir araya geldi.
Berova, Metehan Sınır Kapısı'nda personelle bir araya geldi

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Metehan Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, gümrük ve kara giriş kapısında sigorta hizmeti sağlayan personel ile bir araya geldi, talep ve beklentilerini dinledi, çalışmaları yerinde takip etti. Yolcular ile de bir süre sohbet etti. 

Metehan Sınır Kapısı’nın araçlı geçişler bakımından en çok tercih edilen sınır kapısı olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Berova, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü’nce yürütülen kontroller ve kaçakçılıkla mücadelenin büyük öneme sahip olduğunu belirtti. 
Maliye Bakanı Dr. Berova’ya ziyaretinde, bakanlık bürokratları eşlik etti.

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