  • BIST 8675.08
  • Altın 2012.719
  • Dolar 30.4506
  • Euro 33.1623
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Berova: Muhtarlarımızın yanında olmaya ve işbirliğine her zaman hazırız

» »
Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Berova: Muhtarlarımızın yanında olmaya ve işbirliğine her zaman hazırız

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği heyetini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, muhtarların yaptıkları işlerin önemine değindi. 

Maliye Bakanı Berova, muhtarların, demokrasinin mihenk taşlarından biri olduğunu, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilenirken, diğer yandan vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlenerek önemli bir kamu görevi icra ettiklerini belirterek; “Muhtarlarımızın fedakârlıkları ve emekleri göz ardı edilemez. Dolayısıyla muhtarlarımızın yanında olmaya ve işbirliğine her zaman hazırız” dedi. 

DARBAZ
KKTC Muhtarlar Birliği Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz da kabuldeki konuşmasında, yaşanan gelişmeler ve Muhtarların yaşadıkları bir takım sorunları aktararak beklentilerini dile getirdi. 

Köy veya mahallelerde yerel yönetimin başında bulunan Muhtarların, seçimle göreve geldiğini ve halkın temsilcileri olarak önemli bir kamu görevi icra ettiğini hatırlatan Darbaz,  eksik Muhtarlık binalarının tamamlanması, var olan binaların da e-devlet sistemine entegre olacak şekilde tüm alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda var olan görüşlerini Maliye Bakanı Berova’ya aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?02 Şubat 2024 Cuma 09:12
  • Arıklı’dan Atalay’a: İftira atmak bir din adamına yakışıyor mu?02 Şubat 2024 Cuma 09:09
  • Özadam yazdı....Hükümet için tehlike çanları...02 Şubat 2024 Cuma 08:13
  • Gençlik Gücü Spor Kulübü Basketbol Liginde...01 Şubat 2024 Perşembe 23:22
  • 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi01 Şubat 2024 Perşembe 21:49
  • 8 kişi yasaklı göçmen ilan edildi!01 Şubat 2024 Perşembe 21:44
  • Muhtarlara asgari ücretin %95'i verilecek...01 Şubat 2024 Perşembe 19:01
  • Tufan Erhürman sordu: Üç yıl geçmesi mi gerekiyordu?01 Şubat 2024 Perşembe 18:19
  • Tarım Bakanlığı: Narenciye ihracatı fümigasyonla mümkün01 Şubat 2024 Perşembe 17:53
  • Kudret Özersay: Rapora göre yasalara aykırı kiralamalar yapıldı, ihale yasası ihlal edildi01 Şubat 2024 Perşembe 17:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti