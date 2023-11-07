Berova: Ocak ayında maaşlara yüzde 48.5 buçuk oranında hayat pahalılığı uygulanacak

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ocak ayında kamu maaşlarına yüzde 48.5 buçuk oranında hayat pahalılığı uygulanacağını açıkladı.

Bakan Berova, 2024 yılı sonunda ise dünyada çok anomali bir şey olmaması durumunda yüzde 60 oranında bir enflasyon öngördüklerini belirtti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

Maliye Bakanı Berova, geçen hafta Meclis’te Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmeler sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali ile arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

CTP Milletvekili Şahali ile aynı yıl milletvekili seçildiklerini hatırlatan Berova, “Çeşitli meselelerle aynı komitelerde birlikte çalıştık” dedi.

“ERKUT ŞAHALİ SÖYLEDİĞİ HER ŞEYİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYOR”

Berova, Şahali’nin söylediği her şeyin doğru olduğuna inandığını ve bu doğruluğu savunurken de bazen agresifleşebildiğini kaydetti.

SÜTEK bütçesinde uygulanan yönetimin geçmiş bütçelerde de uygulandığını söyleyen Berova, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Muhalefet, muhalefet edebilme adına Genel Kurul’da akıl karıştırma yöntemini son birkaç aydır kendine şiar edindi. CTP’ye mensup milletvekilleri sürekli bize usul dersi veriyor Fakat kendilerinin uyması gereken usullerin bilincinde ve farkında değiller. Buna bağlı olarak böyle abest tartışmalar yaşanabiliyor.”

Bakan Berova, Meclis’te oy çokluğuyla kabul edilen ek bütçeyi de değerlendirdi. Tüm işlemlerin 41/19 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası’nın içerisindeki maddelere göre yapıldığına işaret eden Berova, “2022 yılı bütçe öngörüsü bu kadar yüksek bir enflasyonu öngörmüyordu” ifadelerini kullandı.

“OCAK AYINDA MAAŞLARA YÜZDE 48.5 BUÇUK ORANINDA HAYAT PAHALILIĞI UYGULANACAK”

2023 yılı enflasyon oranı öngörülerinin yüzde 82 olacağına vurgu yapan Berova, “Yılın ilk altı ayında yüzde 33.32’lik bir hayat pahalılığı oranı belirlenmişti. Yani Ocak ayında yüzde 48.5 buçuk oranında hayat pahalılığı uygulanacak” diye konuştu.

Berova, hayat pahalılığının kamu çalışanı maaşlarına yılda üç kere uygulanabilmesi için bütçedeki çalışmaları tamamladıklarını belirten Berova, “Maaşlara yaptığımız projeksiyona göre 4 aylık periyotlarda yaklaşık yüzde 20 oranında hayat pahalılığı artışı yansıyacak” açıklamasında bulundu.

“2024 YILI SONUNDA YÜZDE 60 ORANINDA BİR ENFLASYON ÖNGÖRÜYORUZ”

2024 yılı sonunda dünyada çok anomali bir şey olmaması durumunda yüzde 60 oranında bir enflasyon öngördüklerini ifade eden Berova, “Ekonomik ve mali aktiviteleri göz önünde bulundurarak bu rakamlara ulaştık” dedi.

Berova, bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak genel bütçeyi sadece genel bütçe olarak vermediklerine dikkat çekerek, “Merkezi devlet bütçesi olarak verdik. Bu bütçenin içerisine gel bütçelerin haricinde özel bütçe idareleri, düzenleyici ve denetleyici kamu idareleri ve fonlar da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 milyar 867 milyon TL’lik merkezi devlet yönetimi bütçesi belirlendiğini dile getiren Berova, “Genel bütçe en büyük bayı oluşturuyor. Genel bütçe de 78 milyar üstündedir” diye konuştu.

“GELİR ARTIRICI ÖNLEMLER ALMAMIZ ŞART”

Berova, gelirlerin ve giderlerin birbirlerinin karşılaması gerektiğini belirterek, “6 buçuk milyar TL’lik bir açık öngörüldü. Gelir artırıcı önlemler almamız şarttır” açıklamasında bulundu.

“Gerçekçi bir bütçe hazırlanmasını istedim” diyen Berova, gerçekçi bir öngörü ortaya koyulmaması durumunda ek bütçe ihtiyacı doğduğunu söyledi.