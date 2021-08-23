Berova: Ocak ayında seçim yapılıp yapılmayacağı yetkili organlarda değerlendirilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı bir TV programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Zor bir süreçten geçildiğini belirten Berova, Ocak ayında seçim beklediğine işaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı bir TV programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Zor bir süreçten geçildiğini belirten Berova, Ocak ayında seçim beklediğine işaret etti.

Meclisin kapanma öncesi hükümet ortağı YDP’nin Kurultay sürecinde partinin ikiye bölündüğüne işaret eden Berova, yaşananları üslupların sertleştiği bir dönem olarak özetledi ve şunlar kaydetti: “Meclis kapanış gününde kapıyı gındırık bıraktı son toplantısını yapamadı. Komitede alınan 3 Nisan tarihi genel kurulda tartışılmak üzere gönderildi. Nihai karar olarak değil. UBP seçime hazır bir partidir. Ocak ayı içinde seçim bekliyorum. Parti olarak bir karar almış değiliz. Yetkili organlarda değerlendirecek. Ne karar çıkarsa çıksın biz o çıkan kararı savunacağız” dedi.