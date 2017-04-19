 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.562
  • Altın 151,860
  • Dolar 3,6739
  • Euro 3,9418
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Berova: Rum Yönetimini şiddetle kınıyorum

» »
Berova: Rum Yönetimini şiddetle kınıyorum
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında KKTC’ye gelen misafir ülke ekiplerini kabul etti.

Berova ekipleri kabulünde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gelen çocuklara “hoş geldiniz” diyerek, 23 Nisan hakkında bilgi vererek önemine işaret etti.

23 Nisan’ın dünyada ilk kez Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bir bayramı olduğunu belirten Berova, bu yıl KKTC’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla, 19. Uluslararası Çocuk Festivali’ni birlikte kutlayacaklarını söyledi.

“GÖLGE DÜŞTÜ”

Berova, bu güzel ve anlamlı güne, dostluğun ve barışın egemen kılınması gereken Çocuk Bayramı’na gölge düştüğünü vurgulayarak, “Sırbistan’dan gelen ekip maalesef Rumların bağnaz tutumları nedeniyle ülkelerine geri gönderildi” dedi.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

“Sırbistan ekibi Larnaka Havaalanı’nda insanlık dışı bir uygulamaya maruz kaldı. 24 saat zor koşullarda yaşları 10 civarındaki çocuklar adeta hapsedilmişler, sonra da ülkelerine geri gönderilmişlerdir” diyen Berova, müzakerelerin devam ettiği, her koşulda güven arttırıcı önlemlerden bahsedilen bu süreçte yapılan uygulamayı şiddetle kınadığını belirtti.

23 NİSAN’A FARKLI KURGULAMA

Bu yıl 23 Nisan kutlamalarını ulusal egemenlik ve dünya barışı, dostluk temaları üzerinden geçmiş yıllardan farklı kurguladıklarını dile getiren Berova, 23 Nisan etkinliklerinin tüm ilköğretim kurumları içinde, ayrıca bazı ilçelerde saha gösterisi yerine farklı mekanlarda düzenlenecek şenliklerle kutlayacaklarını anlattı.

Berova, 23 Nisan Pazar günü saat 10.15’te Çağlayan Parkı’nda çocuklarla bir araya geleceklerini belirterek tüm halkı da etkinliğe katılmaya çağırdı.

Konuşmasının ardından konuk ekipler Bakan Berova’ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özgürgün'den Dizdarlı'ya: "Yetki dışına çıktınız"18 Nisan 2017 Salı 16:44
  • Mağusa'daki cinayetle ilgili tüm gelişmeler!18 Nisan 2017 Salı 15:56
  • Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarı!18 Nisan 2017 Salı 15:42
  • Bu bölgelere 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek18 Nisan 2017 Salı 14:51
  • Arıklı: “referandum bitmiş, millet herkese mesajını vermiştir”18 Nisan 2017 Salı 14:30
  • Veteriner Dairesi ve Hayvan Üreticileri Güzelyurt’ta bir araya geliyor18 Nisan 2017 Salı 14:29
  • Gannavuriye özgürlük için Meclis önünde eylem düzenleniyor18 Nisan 2017 Salı 13:55
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Rum tarafını kınadı18 Nisan 2017 Salı 13:00
  • BRTK'da 2 saat iş bırakma eylemi18 Nisan 2017 Salı 13:00
  • TDP Aygün örgütü kuruldu18 Nisan 2017 Salı 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti