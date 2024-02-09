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Berova: Sanatın iyileştirici gücüne inanan biriyim

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) Kurucusu, Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre’yi kabul etti.
Berova: Sanatın iyileştirici gücüne inanan biriyim

Kabulde söz alan Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB)’nin kuruluş çalışmalarına Özdemir Berova’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olduğu dönemde başlandığını hatırlatarak, kuruluşunda verdiği güç ve destek için teşekkür etti. 

Gerçekleşen ziyarette ayrıca KKTCDOB’nın ilerleyişi ve bugün geldiği nokta hakkında da bilgiler veren Töre, merkezin görünürlüğünün uluslararası arenada da arttırılması, sanatçı, sanatsal, yardımcı teknik ve idari kadroların güçlendirilmesi için mali kaynak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da Maliye Bakanı Berova ile görüş alış verişinde bulunarak, yakın zamanda gerçekleşecek olan konserlerine davet etti. 

BEROVA 
Maliye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasının son derece büyük önem arz ettiğini, kültür ve sanatın geniş kitlelere ulaşarak çocuk ve gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve ilgisini daha fazla sanata yönlendirmesinde öncülük yaptığını belirtti. Merkezin kuruluşuna öncülük etmenin gururunu yaşadığını söyledi. 

Maliye Bakanı Berova, sanatın iyileştirici gücüne inanan biri olarak, ülke sanat ve kültürünün gelişmesi ve dünya kültürü ile birleşmesinin son derece önemli ve öncelikleri olduğunu, bunun aynı zamanda bir halkın tarihini, kültürünü, değerlerini ve kimliğini yansıttığını kaydetti. 
Sanata gönül veren tüm sanatçıları tebrik ederek, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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