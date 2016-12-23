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Berova, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

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Berova, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşmalar öncesi şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ERSAN: “BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ”

Dernek Başkanı Ertan Ersan ziyarette yaptığı konuşmada, vatan topraklarının hiçbir zaman unutulmayacak büyük bedeller ödenerek kurtarıldığını belirtti.

Türkiye'nin garantörlüğünden taviz verilemeyeceğini söyleyen Ersan, olası bir çözümde huzur, güven ve eşitliğin önemine işaret etti.

Ersan son yıllarda okulların derneği ziyaret etmediğini kaydederek, bu konuda Bakan Berova’dan yardım istedi.

BEROVA: “FOTOĞRAFLAR MÜCADELENİN ÇETREFİLLİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Bakan Berova da, dernek binasında bulunan şehit fotoğraflarından etkilediğini ifade etti.

Bu fotoğrafların varoluş mücadelesinin ne kadar çetrefilli geçtiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Berova, bu günlere gelinmesi için birçok insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Mücadele tarihinden bahseden Berova, ocak ayında Cenevre’de yapılacak toplantıya da değinerek, verilen mücadele ve kaybedilen canların unutulmaması, eski günlerin yeniden yaşanmayacağı bir çözüme gidilmesi gerektiğini anlattı.

Berova okulların ziyaretleri konusunda Ersan’ın talebiyle ilgili çalışma yapacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ersan, Milli Eğitim ve Kültür Bakan Berova’ya dernek plaketini takdim etti.

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