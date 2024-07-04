Berova: Sporcularımız bizleri gururlandırıyor

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ülkemizde, Türkiye’de ve daha birçok ülkede düzenlenen müsabakalarda rakiplerine karşı mücadele eden ve başarı gösteren sporcuların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Antrenör Nevzad Denerel ve Milli badmintoncular ile bir araya geldi.

DENİZ

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde söz alan Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Nisan ayında Bursa da düzenlen 17 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda 2, Mayıs ayında Rize de düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda 1 ve Haziran ayında Çorum da düzenlenen 9 yaş altı ‘Badminton Türkiye Şampiyonası’nda 2 sporcunun, toplamda 5 sporcumuzun Türkiye Milli Takımı’nda oynama hakkı elde ettiğini, 2024 yılında Türkiye deki şampiyonalarda 15 sporcumuzun da ana tabloya kalma başarısı gösterdiğini söyledi.

Deniz ayrıca, Çorum da düzenlenen 9 yaş altı ‘Badminton Türkiye Şampiyonası’nda 2 sporcumuzun da Türkiye ikinciliği elde ettiğini kaydetti.

BEROVA

KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen sporcuların uluslararası arenada göstermiş olduğu başarıların Kıbrıs Türk Halkı’nı gururlandırdığını belirten Maliye Bakanı Özdemir Berova, sporcuları, federasyon yönetimi, antrenör ve aileleri kutladı.

“Ülkemizde ve uluslararası müsabakalarda rakiplerine karşı mücadele eden ve başarı gösteren sporcularımız bizleri gururlandırıyor” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabulde minik sporcularla da sohbet ederek, sevinçlerine ortak oldu.