  • BIST 10812.01
  • Altın 2469.789
  • Dolar 32.5521
  • Euro 35.245
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Berova: Sporcularımız bizleri gururlandırıyor

» »
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ülkemizde, Türkiye’de ve daha birçok ülkede düzenlenen müsabakalarda rakiplerine karşı mücadele eden ve başarı gösteren sporcuların kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Berova: Sporcularımız bizleri gururlandırıyor

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Antrenör Nevzad Denerel ve Milli badmintoncular ile bir araya geldi. 

DENİZ 
Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde söz alan Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Nisan ayında Bursa da düzenlen 17 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda 2, Mayıs ayında Rize de düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda 1 ve Haziran ayında Çorum da düzenlenen 9 yaş altı ‘Badminton Türkiye Şampiyonası’nda 2 sporcunun, toplamda 5 sporcumuzun Türkiye Milli Takımı’nda oynama hakkı elde ettiğini, 2024 yılında Türkiye deki şampiyonalarda 15 sporcumuzun da ana tabloya kalma başarısı gösterdiğini söyledi.  

Deniz ayrıca, Çorum da düzenlenen 9 yaş altı ‘Badminton Türkiye Şampiyonası’nda 2 sporcumuzun da Türkiye ikinciliği elde ettiğini kaydetti. 

BEROVA
KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen sporcuların uluslararası arenada göstermiş olduğu başarıların Kıbrıs Türk Halkı’nı gururlandırdığını belirten Maliye Bakanı Özdemir Berova, sporcuları, federasyon yönetimi, antrenör ve aileleri kutladı. 

“Ülkemizde ve uluslararası müsabakalarda rakiplerine karşı mücadele eden ve başarı gösteren sporcularımız bizleri gururlandırıyor” dedi. 

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabulde minik sporcularla da sohbet ederek, sevinçlerine ortak oldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü sürücü, polise başkasının ehliyetini verdi04 Temmuz 2024 Perşembe 16:02
  • Aracına aldığı erkeğe cinsel saldırıda bulundu04 Temmuz 2024 Perşembe 16:01
  • Ercan'daki meteorolojik hava gözlem sisteminin seviyesi yükseltildi04 Temmuz 2024 Perşembe 15:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan’a hareket etti: Aile ile buluşmaya gidiyoruz04 Temmuz 2024 Perşembe 15:57
  • Berova: Sporcularımız bizleri gururlandırıyor04 Temmuz 2024 Perşembe 15:56
  • Arıklı CTP’nin ‘ret’ oyunu eleştirdi: Teşekkür etmek gerekirken…04 Temmuz 2024 Perşembe 15:55
  • "Juju Butik " sahibi Fatoş Ünal tutuklandı04 Temmuz 2024 Perşembe 10:32
  • Döviz güne nasıl başladı?04 Temmuz 2024 Perşembe 09:49
  • Genel Kurul, 9 Temmuz’da yeniden olağanüstü toplanacak04 Temmuz 2024 Perşembe 09:43
  • Evinde ölü bulunmuştu: Ölüm nedeni açıklandı03 Temmuz 2024 Çarşamba 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti