Berova Türk Dünyası Gazeteciler heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ile beraberindeki Türk dünyası gazeteciler heyetini kabul etti.

Eğitim Bakanlığında 11.30’da gerçekleşen kabulde konuşan Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı, izolasyon sürerken, Rum tarafının aymazlık ve oyunbozanlığı nedeniyle Türk dünyasında, refah mutluluk huzurun yakalanacağı bir platformda KKTC’nin varlık ve devamını sağlamak adına birliktelik oluşturmak istediklerini söyledi.

HASANOĞLU

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da, Kıbrıs’ın ne kadar zor şartlarda mücadele verdiğinin bilindiğini kaydederek, konuk heyetin Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs’ı daha iyi tanıyarak ülkelerinde tanıtacaklarına olan inancını dile getirdi.

Bugüne kadarki çalışmalarda her zaman Kıbrıs’ın tanıtımına önem verdiklerini kaydeden Hasanoğlu, karşılıklı işbirliği ve ortak çalışmaların süreceğini ifade etti.

ZHOYAMERGENKYZY

Kazakistendaki Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Zhoyamergenkyzy de, vakıf üyelerinin KKTC’yi tanımaya ve tanıtmaya geldiğini belirterek, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Zhoyamergenkyzy iki ülke arasında bazı turizm projelerinin tanıtımını da yapmak istediklerini kaydetti.

BEROVA

Milli Eğitim bakanı Özdemir Berova da Türk dünyasının büyük bir coğrafyada birçok devlet ve topluluk bıraktığını kaydederek, insanların kültürel olarak yaklaşabilmelerin en önemli etkenlerden birinin dil olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkleri’nin 1571’den bu yana Adada varlığını sürdürdüğünü ve verdiği mücadele sonucu bir vatana sahip olup ismini KKTC koyduğunu anlatan Berova, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasının halkları ile yakın ilişki ve işbirliğini arzuladığını kaydetti.

Yakın bir gelecekte Türk dünyası halklarının daha çok birbirine yaklaşacağını söyleyen Berova, KKTC’ye gelen heyetin tarih, kültür ve milli mücadele konusunda edineceği bilgilerle KKTC’yi milyonlara ulaştıracağını kaydederek bu anlamda teşekkür ettiğini bildirdi.

Berova heyetin ülkede güzel günler geçirmesini de diledi.