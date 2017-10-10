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Berova: Türkiye'den 167 öğretmen gelmesi Kültür anlaşması çerçevesinde

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Berova: Türkiye'den 167 öğretmen gelmesi Kültür anlaşması çerçevesinde
Berova : Öğretmenleri Türkiye'den biz talep ettik...

Milli Eğitim ve Kültür Baklanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), bakanlığa bağlı Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bugün uyarı grevi yapacak olmasından üzüntü duyduğunu belirttikten sonra Kanal T’de yayınlanan Serhat İncirli’nin programına da katılarak sert açıklamalarda bulundu.

Özdemir Berova yaptığı açıklamada, bazı basın ve yayın organları, Türkiye’den getirilmesi düşünülen öğretmenler ile ilgili olarak maksatlı yayın yapılıyor. 167 öğretmen talep edildi. Dünya kadar öğretmen var. Bu doğru değil. Türkiye ile Kültür anlaşması yapıldı. Bu çerçevede Kültür alanları için öğretmen getiriliyor dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova açıklamasına devamla, Türkiye’den gelen öğretmenler 5 yıl süre ile geliyor ve sonrasında ayrılıyorlar. Mütekabiliyete göre sıkıntı çekilen Mesleki alanlarda bu öğretmenler geliyor. Bu öğretmenlerin maaşlarını biz ödemiyoruz. Sanki biz ödüyormuşuz ve yerli istihdam etmiyoruz gibi bir algı oluşturuluyor ifadesinde bulundu.

Türkiye’den gelen öğretmenlerin ‘Ajanlık’ için geliyorlar iddialarını şiddetle kınıyorum. Bu amaçlı bir yayındır. Bu ‘Rezalettir’ talihsizliktir. Şiddetle kınıyorum diyen Berova, son yılda özel eğitim alanına 12 öğretmen istihdam ettik. Benim zamanımda en çok özel eğitim öğretmeni alındı dedi.

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