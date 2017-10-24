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Berova UBP yolcusu, DP'de çözülme başladı...

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Berova UBP yolcusu, DP'de çözülme başladı...
DP'li Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova UBP'den Girne kontenjan adayı olarak seçimlere gireceği iddia edildi.

DP'li Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova'nın 7 Ocak'ta yapılacak olan genel seçimlerde UBP'den Girne kontenjan adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Konu dünkü UBP MYK  toplantısında netlik kazanırken UBP'li bazı milletvekillerin bu karara karşı çıktıkları ve kontenjan adaylarının parti içinde huzursuzluk yaratacağını söyledikleri öğrenildi.

Bakan Berova ise bu saah bu konudaki yayınlar üzerine yorum yapmaktan kaçındı.

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