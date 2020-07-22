Berova: “Uçuş sayısı diyerek kaş yaparken göz çıkarmayalım”

Eski Eğitim Bakanlarından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Özdemir Berova, uçak seferlerini artırmak için gayret gösterirken, sağlık bakımından takip-tedavi-filtreleme bakımından kaş yaparken göz çıkarmamak gerektiğini ifade etti.

Kanal T ekranlarında konuşan Dr. Özdemir Berova, “Uçak sefer sayıları ekonominin daha işler olması adına önemli… Sağlık açısından da takip-tedavi-filtreleme yöntemi kurulmaya çalışılıyor. Bunun oturması kolay değil… Uçak sayılarının artışı için bakanlıkta çalışmalar yürütülüyor ama sağlık konusunda kaş yaparken göz çıkarmamak lazım” diye konuştu.