Berova: “Uçuş sayısı diyerek kaş yaparken göz çıkarmayalım”

Eski Eğitim Bakanlarından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Özdemir Berova, uçak seferlerini artırmak için gayret gösterirken, sağlık bakımından takip-tedavi-filtreleme bakımından kaş yaparken göz çıkarmamak gerektiğini ifade etti.
Kanal T ekranlarında konuşan Dr. Özdemir Berova, “Uçak sefer sayıları ekonominin daha işler olması adına önemli… Sağlık açısından da takip-tedavi-filtreleme yöntemi kurulmaya çalışılıyor. Bunun oturması kolay değil… Uçak sayılarının artışı için bakanlıkta çalışmalar yürütülüyor ama sağlık konusunda kaş yaparken göz çıkarmamak lazım” diye konuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.