Berova ve Ataoğlu, Arter’i ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, görüş alış verişinde bulunmak üzere bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bakanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki bakanlıkla sürdürülen ilişkinin de gayet iyi olduğunu söyledi ve yapılabilecekler ışığında görüş alış verişinde bulunacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, eğitime yön veren bir kurum olarak belediye ile bir çok işbirliklerinin mevcut olduğunu,Gazimağusa’da ilköğretim, ortaokul ve üniversitede çok sayıda öğrencinin barındığını anımsatarak, bu çerçevede belediye ile işbirliği içerisinde ülke geleceği için çalıştıklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da ziyarette yaptığı konuşmasında,turizm ve eğitimin ülkenin önde gelen sektörlerinden olduğunu belirterek, bu bağlamda belediye ile birlikte hareket ederek neler yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunacaklarını dile getirdi ve bölge halkının refahı için başarılı çalışmalar ortaya koyan Gazimağusa Belediyesine bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.