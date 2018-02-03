  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Berova: "Yasal olarak Meclis Başkanı olamaz"

» »
Berova: "Yasal olarak Meclis Başkanı olamaz"
Angolemli nin zor sınavı...Milli Eğitim eski Bakanı, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı...

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclis başkanlığı seçimiyle ilgili tartışmaların sürdüğünü ve mecliste grubu bulunmayan Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) 4’lü koalisyon tarafından meclis başkanlığının verilmeye çalışıldığı iddia etti.

Berova açıklamasında;

Meclis Başkanlık seçimleri birkaç günden beri tartışılmakta ve Mecliste grubu olmayan TDP ye halkın iradesine karşı parlamento aritmetiğiyle zorlama ile oluşturulan 4 lü koalisyon tarafından Meclis Başkanlığı verilmeye çalışılmaktadır. Bu konuya açıklık getirmek adına 2015 ekim ayında içtüzük değişiklik komite görüşmelerinde Sn Tufan Erhurman ın komite tutanaklarına geçirdiği ifadeleri ektedir. İnşallah hükümet daha başlangıçta meclisi gerecek hukuksuz uygulamaları zorlamaz.#UBP#halkıniradesi diye yazdı...

tufan-002.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı: “Müdahale etmedim”02 Şubat 2018 Cuma 20:11
  • Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişimi02 Şubat 2018 Cuma 18:18
  • El-Sen: “Kıb-Tek’in özerkleşmesi zorunludur”02 Şubat 2018 Cuma 17:56
  • Erhürman: “Bu hükümet, herkesin hükümetidir”02 Şubat 2018 Cuma 17:54
  • Özyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı görevini devraldı02 Şubat 2018 Cuma 17:53
  • Çeler Çalışma Bakanlığı görevini devraldı02 Şubat 2018 Cuma 17:52
  • Garantilerin kalkması ikisinin de olmazsa olmazı02 Şubat 2018 Cuma 17:21
  • YKP, koalisyon hükümetini değerlendirdi02 Şubat 2018 Cuma 17:18
  • 3 ithal ve 2 yerli üründe kalıntı tespit edildi02 Şubat 2018 Cuma 17:17
  • Arabasının içinde saldırıya uğradı, çantası çalındı…02 Şubat 2018 Cuma 17:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti