Berova: "Yasal olarak Meclis Başkanı olamaz"

Angolemli nin zor sınavı...Milli Eğitim eski Bakanı, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı...

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclis başkanlığı seçimiyle ilgili tartışmaların sürdüğünü ve mecliste grubu bulunmayan Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) 4’lü koalisyon tarafından meclis başkanlığının verilmeye çalışıldığı iddia etti.

Berova açıklamasında;

Meclis Başkanlık seçimleri birkaç günden beri tartışılmakta ve Mecliste grubu olmayan TDP ye halkın iradesine karşı parlamento aritmetiğiyle zorlama ile oluşturulan 4 lü koalisyon tarafından Meclis Başkanlığı verilmeye çalışılmaktadır. Bu konuya açıklık getirmek adına 2015 ekim ayında içtüzük değişiklik komite görüşmelerinde Sn Tufan Erhurman ın komite tutanaklarına geçirdiği ifadeleri ektedir. İnşallah hükümet daha başlangıçta meclisi gerecek hukuksuz uygulamaları zorlamaz.#UBP#halkıniradesi diye yazdı...