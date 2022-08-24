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Berova: Yerel seçimlere 18 belediye ile gidilecek

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Cumhuriyet Meclisi'nde "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı" konuşuluyor.
Berova: Yerel seçimlere 18 belediye ile gidilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı komitenin gündeminde olduğunu belirtti.

Özdemir Berova’nın Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşması şöyle:

“Geçtiğimiz hafta içerisinde komitemiz hemen hemen her gün toplandı. Komitemiz kendi içinde yaptığı değerlendirmeyle Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı da hazır hale getireceğiz. 51/95'i de meclisten geçireceğiz. Belediye işçilerinin ya da personelin özlük haklarında kayba uğrayacağı açıklamalar yersizdir. Sendikalarla birebir oturarak konuşarak, çalışan belediye personelinin aynı alanlarda ve sorumluluk içinde devam edecek.”

“18 BELEDİYE İLE YEREL SEÇİMLERE GİDECEĞİZ”

Berova, yerel şeçimlere 18 belediye ile yerel seçimlere girileceğini kaydetti. Berova, “Birleşmenin ardından belediyelerin daha şeffaf ve izlenebilir hesap verilebilir 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı da meclisten geçecek” dedi.

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