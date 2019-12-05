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Berova'dan Ciklos açıklaması:“Drenaj sıkıntısı vardı, aydınlatma yanmıyordu, bariyer yoktu”

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Berova'dan Ciklos açıklaması:“Drenaj sıkıntısı vardı, aydınlatma yanmıyordu, bariyer yoktu”
Berova'dan Ciklos açıklaması:“Drenaj sıkıntısı vardı, aydınlatma yanmıyordu, bariyer yoktu”

Ciklos mevkiinde geçtiğimiz yıl meydana gelen ve dört gencimizi yitirdiğimiz sel felaketini araştıran komitenin Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, asfalt ile ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

 

Kıbrıs Postası Ana Haber’e bağlanan Berova, su drenajı ile ilgili bir sıkıntı olduğunun ortada olduğuna, o gün aydınlatmaların yanmadığına, şimdi bile o bölgede aydınlatmaların yanmadığına dikkat çekti.

Berova, ayrıca, o noktada herhangi bir bariyerin olmadığını tespit ettiklerini de belirtti.

Ciklos mevkiinde meydana gelen sel felaketini araştıran komitenin Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, İrfan Batu’nun sunduğu Kıbrıs Postası Ana Haber’e bağlanarak, bölgede asfaltın durumu ile ilgili sorun olmadığına dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl 4 gencimizi kaybettiğimiz vahim olay ile ilgili, bölgede o gün su drenajı ile ilgili sıkıntı olduğundan, o gün aydınlatmaların da yanmadığından söz eden Berova, geçtiğimiz Pazartesi raporu hazırladıklarını ve oy birliği ile raporu onayladıklarını ancak Halkın Partisi milletvekillerini ayrışık görüşleri olduğunu dile getirdi.
Bu araştırmayı yaparken, sadece tespit yaptıklarını, bulguları sunacaklarını ve Meclis Genel Kurul’unda tartışmaya açılacağını söyleyen Berova, “Raporun Genel Kurul’da oylamasının yapılması söz konusu değil” ifadelerini kullandı. 

“Asfaltın durumu ile ilgili sıkıntı olmadığını gördük”

Araştırma komitesi başladığı zaman, esas amacın o anki koşulları ortaya koymak olduğunu, o koşulların oluşup, gençlerin hayatını kaybettiği süre içerisinde ihmal olup olmadığını ortaya koymak olduğunu vurgulayan Özdemir Berova, “Asfaltın durumu ile ilgili sıkıntı olmadığını gördük” dedi.

“O noktada herhangi bir bariyerin olmadığını tespit ettik”

Vahim hadisenin yaşandığı sırada yolun trafiğe kapalı olmadığını tespit ettiklerini işaret eden Berova, “Bu hadise olduğu anda su akışının ani bir şekilde ortaya çıktığını tespit ettik. Suyun çıktığı yerin asfalt üzerinden 30-40 metre sonra sol taraftaki bir alandan dereye göre nehir aldığını ve gençlerimizin de o noktada aşağıya düştüğünü, ve o noktada herhangi bir bariyerin olmadığını tespit ettik” şeklinde konuştu.

“O gün aydınlatmalar yanmıyordu, şimdi de yanmıyor"


Dakikalar önce o yoldan geçiş olduğu, gençlerin o bölgeye ulaşmadan bazı araçların orada durduğu görgü tanıklarının ifadesinde olduğunu aktaran Özdemir Berova şunları söyledi: “Ortama dikkat çektik, o gün aydınlatmalar yanmıyordu O yolda şu anda da ışıklar yanmıyor. O yolda zaman-zaman aydınlatmalar yanıyor, belli bölgelerde yanıyor, bazı yerlerde yanmıyor. Ve hava da kapalı idi dışarıdan bir aydınlatma da yoktu. Gençler geri dönmeye çalışmışlar, ancak dereye düştüklerini tespit ettik. Dere içerisinde getirilen dallar ağaçlar ve diğer atıklar ile menfezin kapandığını tespit ettik. Tüm bunları da raporumuza ekledik”

“Hadisenin raporu detaylı bir şekilde Polis tarafından Başsavcılığa verildi”
Su drenajı ile ilgili bir sıkıntı olduğunun da ortada olduğuna dikkat çeken Berova, tüm bunları rapora eklediklerini söyleyerek, “Mimarlar Odası ile Mühendisler Birliği yetkilileri, ve Bakanlık yetkililerinin ve polis raporunu da inceledik. Hadisenin raporu detaylı bir şekilde Polis tarafından Başsavcılığa verildi” dedi.

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