Berova'dan KTTB'ye tepki

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin geçtiğimiz gün yapılan eyleme katılmasını eleştirdi.

Berova'nın paylaşımı şu şekilde:

Üyesi olduğum ve daha önce Başkan olarak da görev yaptığım Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği dün yapılan mitinge aktif katılımı ülkemizde sürdürülen Covid 19 a karşı yapılan mücadelede Tabibler Birliğine karşı büyük bir güven erozyonu yaratmıştır. Meslek örgütü olarak KTTB nin asli görevi üyelerinin sorunlarını çözmek yanında Halk Sağlığını korumak amacıyla topluma önderlik etmektir. Elbette ki KTTB ülkenin sosyopolitik konularında üyelerinin görüşünü alarak fikir ortaya koyabilir ama Halk Sağlığı konusunda yanlış mesaj verecek bir organizasyonun göbeğinde olamaz. Böylesine bir görüntüyü ortaya çıkaracak karar Odalar ve Birlik Yönetiminden nasıl geçti anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum.