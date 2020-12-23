Berova'dan Meclis Başkanlığına adaylık sinyali

UBP Milletvekili Özdemir Berova genel sekreterlik için adaylık sinyali verdi.
Berova katıldığı bir programda UBP Genel sekreterligine koşullar uygun olursa adaylık niyeti olduğunu söyledi.
Özdemir Berova"adaylık niyetim var" dedi.
UBP Milletvekili Özdemir Berova genel sekreterlik için adaylık sinyali verdi.
Berova katıldığı bir programda UBP Genel sekreterligine koşullar uygun olursa adaylık niyeti olduğunu söyledi.
Özdemir Berova"adaylık niyetim var" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.