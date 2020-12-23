  • BIST 1.418
  • Altın 459,419
  • Dolar 7,6408
  • Euro 9,3175
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Berova'dan Meclis Başkanlığına adaylık sinyali

» »
Özdemir Berova"adaylık niyetim var" dedi.
Berova'dan Meclis Başkanlığına adaylık sinyali

UBP Milletvekili Özdemir Berova genel sekreterlik için adaylık sinyali verdi.

Berova katıldığı bir programda UBP Genel sekreterligine koşullar uygun olursa adaylık niyeti olduğunu söyledi.

Özdemir Berova"adaylık niyetim var" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13. maaşlar için Ankara'ya gidiyorlar!23 Aralık 2020 Çarşamba 09:46
  • Abbas Sınay, sessizliğini bozdu: Özgürgün ile tek bir benzerliğim yok23 Aralık 2020 Çarşamba 09:45
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 23 Aralık 2020 Çarşamba )23 Aralık 2020 Çarşamba 09:41
  • UBP Olağan Kurultayı Haziran ayında yapılacak23 Aralık 2020 Çarşamba 09:37
  • Pilli:KKTC'de bugün 14'ü yerel 21 vaka!22 Aralık 2020 Salı 20:07
  • Pilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!22 Aralık 2020 Salı 20:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbir ve kararlar yerindedir22 Aralık 2020 Salı 19:39
  • Yenal Senin:“İstifayı reddedenler topluma bunu açıklamakla mükelleftir”22 Aralık 2020 Salı 19:23
  • Türkiye’nin Lefkoşa  Büyükelçisi, Arıklı’yı ziyaret etti22 Aralık 2020 Salı 19:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği’ni kabul etti22 Aralık 2020 Salı 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti