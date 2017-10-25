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Berova'dan UBP'ye tekliflere açığım sinyali

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Berova'dan UBP'ye tekliflere açığım sinyali
"Demokrat Parti'deki siyasi görevimin diğer değerli milletvekilleri ile birlikte, seçim tarihinin belirlenmesiyle doğal olarak sona erecek, bu aşamada yeniden adaylığım ile ilgili karar verme sürecine girilmiş olacaktır. "

Kamuoyunun bilgisine;
Demokrat Parti Ulusal Güçler çatısı altında 2013 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Milletvekili adayı olup Girne Bölgesi'nden halkın takdiri ile seçildim. Bu süreç zarfında Meclis İdare Amirliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Üyeliği ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nda görev aldım.
Bana tevdi edilen görevi sürdürdüğüm bu dönemde Erken Genel Seçim tarihi konusunun gündeme gelmesi ile birlikte siyasi kulislerde de ciddi bir hareketlenme olmuştur. Buna ilaveten siyasi partilerde aday belirleme sürecine girilmesiyle birlikte medyada adaylığım ile ilgili çeşitli yorumlar ortaya atılmıştır. 
Öncelikle bu yorumların detayına şu anda girmeyi doğru bulmadığımı belirtirken, Demokrat Parti'deki siyasi görevimin diğer değerli milletvekilleri ile birlikte, seçim tarihinin belirlenmesiyle doğal olarak sona erecek, bu aşamada yeniden adaylığım ile ilgili karar verme sürecine girilmiş olacaktır. Söz konusu aşamaya gelindiği dönemde ise başta ailemin kararı olmak üzere, özellikle şahsımı bu mevkilere taşıyan siz değerli seçmenimizin nezdinde tüm yorum ve öneriler değerlendirilecek ve karar aşaması bu şekilde tamamlanacaktır... Vereceğim bu önemli karar alınır alınmaz mutlaka sizler ile paylaşılacaktır... Saygı ve sevgilerimle

 

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