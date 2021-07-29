Berova'dan Üstel'e.. "Sinir kontrolünü kaybetmiş ruh haliyle yapılan bu beyanatı kınıyorum."

Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in bir televizyon programında Özdemir Berova ile ilgili yaptığı açıklamaya Berova sert tepki göstererek, "Sinir kontrolünü kaybetmiş ruh haliyle yapılan bu beyanatı kınıyorum." dedi.

Berova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah bir televizyon programında yirmibir yıldır kamu hekimliği yapan ve görev yaptığı hastahanede en kıdemli hekim olan eşimin adını siyasete karıştırarak yapılan beyanat ahlaksızca yapılan bir beyanattır. Benim için kullandığı çoluk çocuk ve zat gibi kavramlara cevap vereceğim yer parti organlarıdır. Sinir kontrolünü kaybetmiş ruh haliyle yapılan bu beyanatı kınıyorum.