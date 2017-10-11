Berova'nın "yalancı" söylemine İdris'ten cevap: Cesaretiniz varsa TV'ye çıkalım

TDP Genel Sekreteri İdris'in gündeme taşıdığı 161 öğretmenin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC'de atanacak olması konusuna Berova'dan "yalancı" yanıtı gelmişti. İdris, Berova'nın "yalancı" söylemine ilişkin hodri meydan çekti.

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TDP Genel Sekreteri ve Milli Eğitim eski Bakanı Asım İdris, KKTC'ye çeşitli branşlarda 161 öğretmenin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacağına ilişkin açıklamasına, Eğitim Bakanı Özdemir Berova'dan yanıt gelmiş ve Berova," bazı basın ve yayın organları, Türkiye’den getirilmesi düşünülen öğretmenler ile ilgili olarak maksatlı yayın yapılıyor.167 öğretmen talep edildi. Dünya kadar öğretmen var. Bu doğru değil. Türkiye ile Kültür anlaşması yapıldı. Bu çerçevede Kültür alanları için öğretmen getiriliyor" dedi.

Eğitim Bakanı Berova açıklamasının devamında “KKTC’de görev alan öğretmenlerin büyük çoğunluğu teknik branşlarda olup, ülkemizde bu alanlarda öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. 1994 yılında imzalan protokole bağlı olarak Sn. Asım İdris’in de bakanlık yaptığı kısa dönem de dahil olmak üzere, ülkemizde Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerin görev aldığı görülmektedir. Yani Sn. Asım İdris yaptığı açıklamalar ile açıkça yalan söylemekte ve kendisi ile çelişmektedir” demişti.

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Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri ve Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Asım İdris, Berova'ya 'hodri meydan' çekerek "Sn. Berova, sizi defalarca tv’ler karşısında karşılıklı program yapmaya davet ettim ve yine ediyorum. Gelin birlikte istediğiniz kanalda, istediğiniz programda karşılıklı halkın karşısına çıkalım ve konuşalım. Elbette cesaretiniz varsa" dedi.

İdris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: