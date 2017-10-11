Berova'nın "yalancı" söylemine İdris'ten cevap: Cesaretiniz varsa TV'ye çıkalım

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TDP Genel Sekreteri ve Milli Eğitim eski Bakanı Asım İdris, KKTC'ye çeşitli branşlarda 161 öğretmenin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacağına ilişkin açıklamasına, Eğitim Bakanı Özdemir Berova'dan yanıt gelmiş ve Berova," bazı basın ve yayın organları, Türkiye’den getirilmesi düşünülen öğretmenler ile ilgili olarak maksatlı yayın yapılıyor.167 öğretmen talep edildi. Dünya kadar öğretmen var. Bu doğru değil. Türkiye ile Kültür anlaşması yapıldı. Bu çerçevede Kültür alanları için öğretmen getiriliyor" dedi.
Eğitim Bakanı Berova açıklamasının devamında “KKTC’de görev alan öğretmenlerin büyük çoğunluğu teknik branşlarda olup, ülkemizde bu alanlarda öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. 1994 yılında imzalan protokole bağlı olarak Sn. Asım İdris’in de bakanlık yaptığı kısa dönem de dahil olmak üzere, ülkemizde Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerin görev aldığı görülmektedir. Yani Sn. Asım İdris yaptığı açıklamalar ile açıkça yalan söylemekte ve kendisi ile çelişmektedir” demişti.
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Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri ve Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Asım İdris, Berova'ya 'hodri meydan' çekerek "Sn. Berova, sizi defalarca tv’ler karşısında karşılıklı program yapmaya davet ettim ve yine ediyorum. Gelin birlikte istediğiniz kanalda, istediğiniz programda karşılıklı halkın karşısına çıkalım ve konuşalım. Elbette cesaretiniz varsa" dedi.
İdris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sn. Berova’nın dünkü açıklamalarına yanıtımdır.
Dün Sn. Berova benim şahsımla ilgili şu açıklamaları yapmıştır; “KKTC’de görev alan öğretmenlerin büyük çoğunluğu teknik branşlarda olup, ülkemizde bu alanlarda öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. 1994 yılında imzalan protokole bağlı olarak Sn. Asım İdris’in de bakanlık yaptığı kısa dönem de dâhil olmak üzere, ülkemizde Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerin görev aldığı görülmektedir. Yani Sn. Asım İdris yaptığı açıklamalar ile açıkça yalan söylemekte ve kendisi ile çelişmektedir.”
Yukarıdan da anlaşılacağı gibi sn. Berova direk yaptığı açıklamada isimim de belirterek beni yalancılıkla ve kendimle çelişmekle suçlamıştır.
Öncelikle Sn. Berova eğitimle ilgili yapılan tüm eleştirilere karşı olumsuz bir tutum sergilemekte ve son zamanlarda eleştiri yapanlara karşı kullandığı uslup da ne yazık ki giderek kötüleşmekte ve çirkinleşmektedir. Eğitimle ilgili olarak yapılan eleştirileri; “Kara Propaganda”, “Eğitimle zerre gailesi olmayanlar”, “Türkiye Düşmanlığı yapıyorlar” ve “yalancı” nitelemelerini kullanmaya başlamıştır. Bu üslup bakanlık koltuğunda oturan bir kişiye yakışmamaktadır. Bakanlığın tüm toplumun temsiliyeti olduğunun farkında olmadan yapılan hoşgörü ve demokratik anlayıştan uzak ve kendilerine yakışmayan bir üslup olduğunu belirtmek isterim. Sn. Berova’ya derhal bu üslubu terk etmelerini öneririm.
Türkiye’den öğretmen getirtme konusunda hangi açıklamamın yalan olduğunu ve kendimle hangi konuda çeliştiğimi anlayabilmiş değilim.
• Açıklamamda Türkiye’de Kıbrıs’a öğretmen gönderilmesi için çıkılan bir münhaldan bahsediyoruz. Bu yalan mı?
• Bu münhallarda rehberlik, özel eğitim ve muhasebe öğretmenlerinin de getirileceğini söylüyoruz. Bu yalan mı?
• Bu alanlarda ülkemizde bir çok mezun olduğunu ve bu alanlardaki gençlerin iş bulma konusunda sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. Bu yalan mı?
• Şu anda da ülkemizdeki okullarımızda bu bahsettiğim konularda Türkiye’den gelen ve bizim gençlerimiz işsizken onların yerine öğretmenlik yapanlar olduğunu söylüyoruz. Bu yalan mı?
• Protokolün 1994 yılında imzalandığını söylüyorsunuz. O dönemdeki ihtiyaçlarla 2017 yılındaki ihtiyaçlar aynı mı? Bu protokoller ihtiyaç olmayan alanlarda da öğretmen getirtmenize izin verir mi?
• Yine kendi açıklamanızda sadece ihtiyaç alanlarında öğretmen getirildiğini söylüyorsunuz. Rehberlik ve özel eğitim öğretmenliği ve muhasebe konularında münhal çıktınız ve başvuran olmadı mı da siz Türkiye’den bu alanlarda öğretmen getiriyorsunuz. Size bunu sordum. Yalan mı?
• Gerçekten bazı teknik öğretmenliklerde yaşanan noksanlıklar konusunda benim açıklamalarımda bir itiraz okudunuz mu? Ben sadece açıklamalarımda “rehber”, “özel eğitim” ve muhasebe” öğretmenliklerinden bahsettim. Bu branşlar dışında gerçekten ihtiyaç olan ve ülkemizde bulunmayan branşlardan nerde bahsetmişim? Eğer ben bu alanlardan bahsetmemişsem yalan bunun neresinde?
• Benim Bakanlık dönemimde imzalanmış herhangi bir protokol, anlaşma veya sözleşmesi bitten öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesi söz konusu değildir. O zaman benim bakanlık dönemimle çelişen ne vardır?
• Bakanlık dönemimde sözleşmeleri biten Türkiye’den görevlendirilen rehber öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini gerek bakanlık arşivlerinden gerekse de dönemin müsteşarından öğrenebilirsiniz.
Sn. Berova yalan söylediğimi ve kendimle çeliştiğimi söylüyor. Benim açıklamalarım ortada. Açıklamalarımda ne yalan var ne de çelişki.
Aslında Sayın Berova’da bunu biliyor ve açıklamalarımı çarpıtarak kendi açıklarını gizlemeye çalışıyor. Saldırarak eleştirileri durdurmaya çalışıyor. Ama bu eğitim bakanlığının iyi yönetilmediği ve en kötü yönetilen bakanlıklardan olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Benim şahsıma yönelik söylediğiniz; “Yani Sn. Asım İdris yaptığı açıklamalar ile açıkça yalan söylemekte ve kendisi ile çelişmektedir.” bu açıklamalarla asıl yalanı siz söylüyorsunuz.
Sn. Berova, sizi defalarca tv’ler karşısında karşılıklı program yapmaya davet ettim ve yine ediyorum. Gelin birlikte istediğiniz kanalda, istediğiniz programda karşılıklı halkın karşısına çıkalım ve konuşalım. Elbette cesaretiniz varsa. Cesaretiniz varsa halkın karşısında yalan söyleyenin kim olduğunun hesabını vermek istiyorsanız buyurunuz. Ben hazırım size bekliyorum.
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