"Berova'nın yaptığı skandal"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın öğretmen ve öğrencilerin şahsi kimlik bilgilerini Ankara’ya vereceği” yönündeki haberlere işaret ederek,

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın öğretmen ve öğrencilerin şahsi kimlik bilgilerini Ankara’ya vereceği” yönündeki haberlere işaret ederek, bunu “tam bir skandal” olarak değerlendirdi.

İki sendikanın ortak açıklamasında, okul yöneticilerinden, hükümet bu karardan vazgeçildiğini açıklayana kadar, hiçbir bilgiyi Bakanlıkla paylaşmaması istendi.

“YARGIYA BAŞVURACAĞIZ”

“Adamızın kuzeyindeki yasaların bile izin vermediği bir konuda girişim yapmak, hukuk tanımamak olduğu gibi suç teşkil etmektedir.” denilen açıklamada sendikaların yasal haklarını kullanacağı bildirildi.

Bakan Berova’nın istifasının talep edildiği açıklamada, konuyla ilgili yargıya başvurulması ve olayın uluslararası alana taşınmasına karar verildiği de kaydedildi.