Berova:"Radikal kararları alabilecek güçte bir hükümet kurulmalı"

BRT’de katıldığı bir TV programında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, ekonomik sorunlar ve pandemi nedeniyle ilk tercihin erken seçim değil, hükümet formüllerini denemek olduğunu söyledi.

BRT’de katıldığı bir TV programında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, ekonomik sorunlar ve pandemi nedeniyle ilk tercihin erken seçim değil, hükümet formüllerini denemek olduğunu söyledi.

Normal şartlarda seçime gidilse UBP’nin bugünkü koşullarını koruyacağını hatta tek başına iktidara bile gelebileceğini dile getiren Berova, “Ancak pandemi ve buna bağlı olarak ekonomik ve sağlıksal konuları göz önünde bulundurduğumuzda erken seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” dedi.

"HÜKÜMET FORMÜLLERİ DENENECEK"

“Önce hükümet formülleri denenecek” diyen Berova, parlemontadan bir hükümet çıkması konusunu mutlaka zorlayacaklarını aktardı.

UBP’nin ilke, görüş ve uzlaşıcı kimliğinin ortada olduğunu ifade eden Berova, “Yapılacak olan hükümet görüşmelerinde, yeni genel başkanın duygu ve düşünceleri önemlidir” dedi.

Ülkenin kalkınması için adımlar atabilecek hükümetin kurulması gerektiğinin altını çizen Berova, yeni hükümet kurulduktan sonra bütçenin süratle hayata geçirilmesinin lazım olduğunu aktardı.

"RADİKAL KARARLARI ALABİLECEK GÜÇTE BİR HÜKÜMET KURULMALI"

Bütçede 3.5 milyar TL’lik bir açıktan söz edildiğini anımsatan Berova, “Bu açığın giderilmesi için radikal kararlar almak gerekecek” diyerek, radikal kararları alabilecek güçte hükümetin kurulmasının esas olduğunu kaydetti.

Aritmetik ve çıkabilecek hükümet modellerinin ortada olduğunu söyleyen Berova, “Sürdürülebilir hükümet modelleri pek fazla değil. UBP-HP hükümeti yeniden kurulursa, yeni bir koalisyon protokolü çerçvesinde hükümete girilecek... Bu hükümetin devam etmesi değildir. Revize edilerek yeni bir hükümet kurulacaktır” diye konuştu.