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Berova'ya DP kapıları kapattı! Berova UBP yolcusu

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Berova'ya DP kapıları kapattı! Berova UBP yolcusu
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova için DP kapısının kapandığını, siyasete devam edecekse başka bir partiden edeceğini söyledi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova için DP kapısının kapandığını, siyasete devam edecekse başka bir partiden edeceğini söyledi.

Denktaş, dün akşam Kanal T’de katıldığı “İşin Özü” programında Özdemir Berova’nın UBP’den aday olacağı haberlerini yorumladı.

Benzer bir olayın geçmişte de başına geldiğini, tüm milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda “aday mısınız ” diye sorduğunda bir milletvekilinin elini kaldırıp “Ben aday olacağım ama CTP’den” dediğini kaydeden Denktaş, “Ona teşekkür ettim çünkü süresini doldurmuştu, CTP’den aday oldu ama seçilemedi” dedi.

“Efendi efendi dönemini bitirdi”

Serdar Denktaş, Özdemir Berova’nın DP’li olmadığını, UG kanadından da gelmediğini kaydederek, “Geldi aday oldu efendi efendi dönemini bitirdi. Artık seçim tarihi konuşulmaya başlandı. Aniden bir haber çıktı ama bu haber kendisinden çıkmadı. Ben açıklama bekledim yapmadı. Ertesi gün çağırdım. dedi ki ‘ben dönemimi tamamlıyorum ailemle karar vereceğim’ dedi. Kendisine teşekkür ettim. 4 buçuk yıllık süreyi beraber geçirdik. Artık yol kendisinindir. Başka bir partiden aday olacaksa olacak. Evet DP kapısı kapandı” diye konuştu.

Denktaş, Berova’nın siyasete devam edecekse başka bir partiden edeceğini ya da mesleğine dönebileceğini belirterek kararı kendisinin vereceğini söyledi.

Serdar Denktaş, yeniden aday olmama kararı veren DP Lefkoşa Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu’yla ilgili önceki akşam  DP 25. yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmaya da değinerek “Arabacıoğlu ile aramızda ciddi dostluk var. Dün akşam onunla ilgili söylediğim her kelime yüreğimden gelendi. İnşallah kararını gözden geçirir. Arabacıoğlu sadece DP için değil ülke için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Denktaş, DP İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı’yla ilgili soruya karşılık da Alanlı’nın aday olmasını istedikleri arkadaşlarından biri olduğunu belirtti.

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