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Berova,Yüksek Öğretim Değişiklik Yasası’nı değerlendirdi

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Berova,Yüksek Öğretim Değişiklik Yasası’nı değerlendirdi
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Yüksek Öğretim Değişiklik yasa tasarısıyla ilgili olarak “kamuoyunda yanlış algılar oluştu YÖDAK hükümetin emrine bağlanmıyor aksine özerk bir kurum haline gelmesi için önemli adımlar atıldı” dedi.

Berova, Yüksek öğretimde reform niteliğinde olan Yüksek Öğretim Değişiklik yasa tasarısıyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.Berova, “bu yasa tasarısı tam bir reform yasasıdr. Bu değişiklikler reform niteliğindedir. YÖDAK’ın daha özerk bir kurum haline gelebilmesi adına önemli adımlar atılmıştır. Üyelerimiz tam zamanlı burada görev yapabilecek ve kendilerini denetleme ve akraditasyon konusunda tam bağımsız ve özgür olarak hissedeceklerdir.” dedi.

Yapılan değişiklikle 4 üyeden oluşan YÖDAK’ın üye sayısının 6’ya çıkarıldığını ve söz konusu 6 üyenin tam zamanlı olarak görev yapacağını belirten Berova, üyelerin tüm enerjilerini YÖDAK bünyesi altında harcayacaklarını ve herhangi bir üniversiteyle bağlantıları olmadan daha özerk ve bağımsız bir şekilde görev yapacaklarını vurguladı.

Bakan Berova YÖDAK başkanının yeni tasarıda yine Cumhurbaşkanı tarafından atanacağını ancak görevden alma yetkisinin Yüksek Adliye Kurulunda olacağını kaydetti.Mevcut yasaya göre YÖDAk için partilerin aday gösterebildiğini ancak bu durumun yeni tasarıda kaldırıldığını aktaran bakan Berova, “YÖDAK’a meclis tarafından atanacak olan üyeler kendilerinin başvurusu yapması sonucu meclis tarafından seçilecekler ve seçildikten sonra da Cumhurbaşkanı tarafından atanacaklar maddeesi yasaya eklendi.YÖDAK’ın siyasallaştırılmdan uzakllaştırılması adına önemli bir adımdır.”dedi.

Bakan Berova yeni bir kurul oluşturulacağını ve söz konusu kurulun ülkenin geleceğini planlama adına Üniversitelerin bölümlerinde okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin varlığını gözönünde tutarak yeni bir strateji planlayacağını ve ihti,yaç fazlası bölümlerde öğrenci kısıtlamasına gidilebileceğini söyledi.

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