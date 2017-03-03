Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara imrenirdim

"Anneme hep 'Anne, Samet ne kadar mutlu bir çocuk' dermişim"

“Fi Çi Pi” adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Berrak Tüzünataç, çocukluk yıllarıyla ilgili olarak "Öyle çok sokakta oynayabilen bir çocuk değildim. Sokakta oynayan çocukları imrenerek izlerdim" dedi.

BeStyle’ın fotoğraf çekimine katılan Tüzünataç, çekim sonrası soruları yanıtladı. Tüzünataç şunları söyledi:

“Ben aslında kapalı bir çocukluk geçirdim, öyle çok sokakta oynayabilen bir çocuk değildim. Sokakta oynayan çocukları imrenerek izlerdim. Hatta anneme hep ‘Anne, Samet ne kadar mutlu bir çocuk’ dermişim. O ‘Neden yavrum?’ diye sorduğunda cevabım ‘Sokakta oynuyor’ olurmuş. Sonunda oyuncu olmam gerçekten komik. Tabii ki ailemin benimle ilgili hayali oyunculuk değildi ama ben bu kararı verdikten sonra her şey farklı gelişti.”