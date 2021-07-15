  • BIST 1.367,250
  • Altın 502,28
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Bertan Zaroğlu: “Çakma Robin Hood’un, Erdoğan’dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir”

» »
Bertan Zaroğlu: “Çakma Robin Hood’un, Erdoğan’dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir”
Bertan Zaroğlu: “Çakma Robin Hood’un, Erdoğan’dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir”

İşte açıklama;

ÇAKMA ROBİN HOOD VE KURDUN AKLINA KUZU DÜŞÜRMEK ..

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı yıldönümü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geniş bir kadro geliyor KKTC’ye ..

Mecliste de bir konuşma yapacağı öngörülüyor..

Öncelikle belirtmek isterim ki
Böyle bir atmosferi onunla soluyacağım ve bu tarihi ana şahitlik edeceğim için Şeref duyuyorum ..

Konumuza gelince;

Herkesin yakından tanıdığı bizim yerli Çakma Robin hood'un

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir ..

Çakma Robin Hood Açmış olduğu sahte Facebook profilinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bol bol hakaretler eder ..

2017 tarihinde Türkiye de yapılan referandumda sahte Facebook sayfasından algı operasyonu yaparak hayır kampanyasına destek yazıları yazar ..

Hatta çakma Robin hood'un açmış olduğu Bahse konu sahte facebook profilinin ona ait olduğuna dair de ülkemizde bir belediye başkanının 2018 tarihinde poliste şikayeti var !

Çakma Robin Hood
Bugün çıkar meydane ..

Herzaman ki huzur bozuculuğu, karıştırıcılığı ve bozgunculuğu ile ..

Tayyip Bey den haz etmediğini düşündüğü muhalefet partilerinin isimlerini de vererek;

"Sizi uyarıyorum!
Tayyip bey meclise geldiğinde sakın provakasyon yapmayın haaa!"
Diye tahrik eder ..

Simdi siz bundan ne anladınız?

Bu iki adım ileri,iki adım geri atan
mehteran tanımında ki sağa sola üfleyen Zurnaci misali hareket eden herif neden bu tahriği yapar?

Takdir sizlerin ..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bertan Zaroğlu: “Çakma Robin Hood’un, Erdoğan’dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir”15 Temmuz 2021 Perşembe 14:10
  • Eczacılar, Yetkili Olmayan Kişilerce Yapılan Satışlara Dikkat Çekti15 Temmuz 2021 Perşembe 14:09
  • Koral Çağman 22 gün sonra bakanlığa geri dönüyor... Mesaj vermek istedim..15 Temmuz 2021 Perşembe 13:50
  • Kıbrıslıların T.C.’ye Alınmaması TBMM’de!15 Temmuz 2021 Perşembe 13:39
  • Basın-Sen Başkanlığına Yeniden Ali Kişmir Getirildi15 Temmuz 2021 Perşembe 13:37
  • Nusret Güneş ölü bulundu15 Temmuz 2021 Perşembe 13:35
  • TDP'nin Erdoğan boykotu Türkiye Basınında yer aldı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:01
  • Basın-Sen başkanlığına yeniden Ali Kişmir getirildi15 Temmuz 2021 Perşembe 12:17
  • Uçaner: 60 hastanın 20’si aşılı15 Temmuz 2021 Perşembe 12:13
  • Özcafer UBP-HP Hükümet arayışı kurbanı15 Temmuz 2021 Perşembe 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti