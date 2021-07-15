Bertan Zaroğlu: “Çakma Robin Hood’un, Erdoğan’dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir”

İşte açıklama;

ÇAKMA ROBİN HOOD VE KURDUN AKLINA KUZU DÜŞÜRMEK ..

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı yıldönümü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geniş bir kadro geliyor KKTC’ye ..

Mecliste de bir konuşma yapacağı öngörülüyor..

Öncelikle belirtmek isterim ki

Böyle bir atmosferi onunla soluyacağım ve bu tarihi ana şahitlik edeceğim için Şeref duyuyorum ..

Konumuza gelince;

Herkesin yakından tanıdığı bizim yerli Çakma Robin hood'un

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dan hiç hoşlanmadığını onu yakından tanıyan herkes iyi bilir ..

Çakma Robin Hood Açmış olduğu sahte Facebook profilinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bol bol hakaretler eder ..

2017 tarihinde Türkiye de yapılan referandumda sahte Facebook sayfasından algı operasyonu yaparak hayır kampanyasına destek yazıları yazar ..

Hatta çakma Robin hood'un açmış olduğu Bahse konu sahte facebook profilinin ona ait olduğuna dair de ülkemizde bir belediye başkanının 2018 tarihinde poliste şikayeti var !

Çakma Robin Hood

Bugün çıkar meydane ..

Herzaman ki huzur bozuculuğu, karıştırıcılığı ve bozgunculuğu ile ..

Tayyip Bey den haz etmediğini düşündüğü muhalefet partilerinin isimlerini de vererek;

"Sizi uyarıyorum!

Tayyip bey meclise geldiğinde sakın provakasyon yapmayın haaa!"

Diye tahrik eder ..

Simdi siz bundan ne anladınız?

Bu iki adım ileri,iki adım geri atan

mehteran tanımında ki sağa sola üfleyen Zurnaci misali hareket eden herif neden bu tahriği yapar?

Takdir sizlerin ..