Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip oldu!

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip olduğunu açıkladı.
Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüşen Zaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Geçtiğimiz 10 yılda,
Vakıflar idaresine sadece 1 milyon Tl ödeyerek,
ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık,
Dome Otel için yıllık 2 milyon Tl teklif verdim..
Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hemde mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.
Bundan sonra top Başbakanda.."
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