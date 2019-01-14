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Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip oldu!

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YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Hotel için yıllık 2 Milyon TL teklif verdi Kaynak: Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip!
Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip oldu!

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip olduğunu açıkladı.

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüşen Zaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Geçtiğimiz 10 yılda, 
Vakıflar idaresine sadece 1 milyon Tl ödeyerek, 
ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık, 
Dome Otel için yıllık 2 milyon Tl teklif verdim..
Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hemde mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.
Bundan sonra top Başbakanda.."

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