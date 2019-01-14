Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip oldu!

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip olduğunu açıkladı.

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüşen Zaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Geçtiğimiz 10 yılda,

Vakıflar idaresine sadece 1 milyon Tl ödeyerek,

ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık,

Dome Otel için yıllık 2 milyon Tl teklif verdim..

Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hemde mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.

Bundan sonra top Başbakanda.."