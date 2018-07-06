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Bertan Zaroğlu İsmail Arter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Yeniden Doğuş partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu Başkan İsmail Arter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da ziyarette yer aldı.
Bertan Zaroğlu İsmail Arter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Yeniden Doğuş partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu Başkan İsmail Arter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da ziyarette yer aldı.

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başkan İsmail Arter’in seçimlerde büyük bir başarı ve zafer kazanmasının yapılan hizmetlerin tescili emek olduğunu, tekrardan göreve layık görülen Başkan İsmail Arter’e her zaman inandıklarını ve güvendiklerini belirtti ve onunla aynı yolu yürümekten onur duyduğunu ifade etti. İyi belediyecilik yapması açısından her zaman başkan İsmail Arter’in yanında olacaklarını ifade eden Zaroğlu, yeni dönem için başarılar diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaret vesilesiyle geçmişten gelen dostlukları olan DP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile ülke ve Gazimağusa için görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını, 24 Haziran seçimlerinde ve önceki seçimlerde YDP’nin de desteğiyle Gazimağusa halkının kendisine görev verdiğini, bu güzel başarının kendisine yüklediği sorumluluk bilinciyle 4 yıl daha aynı hızda çalışacağını belirtti. Seçimden sonra da aynı işbirliklerinin ve karşılıklı olarak aynı desteğin devam edeceğini ifade eden Başkan Arter, herşey ülkemiz için, Gazimağusa için, halkımız içindir.” diyerek, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diledi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Gazimağusa halkının Başkan İsmail Arter’in önceki dönemde yaptığı güzel icraatları çok iyi değerlendirerek Başkan İsmail Arter’i seçtiğini ifade ederek, bu yola Başkan İsmail arter ile yürümekten dolayı mutlu olduklarını, bundan sonraki icraatların çok daha güzel olacağına inanç belirterek Başkan İsmail Arter’e çalışmalarında başarılar diledi.

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