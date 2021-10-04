Bertan Zaroğlu: Sonraki oturumlarda meclis açılmazsa maaşımı devlete iade edeceğim

Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) istifa ederek Millet Partisi’ni kuran Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, Manşet+ programına telefon bağlantısıyla katılarak soruları yanıtladı.

Başbakan Ersan Saner’in de kendisinden önce programa katılarak “Bertan Beyin desteği önemli” açıklamasına değinen Zaroğlu, hükümetten kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

“BENİM BU HÜKÜMETE HİÇBİR DESTEĞİM YOKTUR”

Mevcut hükümete hiçbir desteğinin olmayacağının altını çizen Zaroğlu, eğer “Bertan Zaroğlu var, hükümet de devam ediyor” gibi bir düşünce bulunuyorsa bunu da kabul etmediğini belirtti.

“SONRAKİ OTURUMLARDA MECLİS AÇILMAZSA MAAŞIMI DEVLETE İADE EDECEĞİM”

Meclis Genel Kurulunun sonraki oturumlarında açılmama halinde Milletvekili maaşını devlete iade edeceğini aktaran Bağımsız Milletvekili Zaroğlu, aynı eylemi diğer milletvekillerinden de beklediğini vurguladı.

GÜNDEMDE SEÇİM TASARISI VAR

Genel Kurul, bugünden itibaren pazartesi günleri yasama, perşembe günleriyse denetim gündemiyle toplanacak. Bugünkü Meclis gündemine Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nın da taşınması bekleniyor. Tasarı, Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinin kurallarına bakılmaksızın, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçimlerin 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılmasını öngörüyor.

BEKLEYEN 5 YASA TASARISI, 4 DE YASA ÖNERİSİ VAR

Meclis Genel Kurulunun gündeminde önceki yasama yılından kalma 5 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.

Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kuruldan 16 yasa geçmişti.

MECLİS'TEKİ DAĞILIM

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, YDP’nin 1, DP’nin 3, TDP’nin 3 sandalyesi var. HP’den istifa eden Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ile YDP’den istifa eden Bertan Zaroğlu ile bağımsızların sandalye sayısı 4’e yükseldi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle 50 sandalyeli Meclis’teki dağılım değişti, vekil sayısı 49’a düştü.

KKTC’de son genel seçim 7 Ocak 2018’de yapılmıştı.