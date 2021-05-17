Bertan Zaroğlu Yine YDP'yi Hedef Aldı, Bu Kez De Suç Örgütü Dedi

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu katıldığı yayında şunları dile getirdi:

"Şu anda YDP'nin Yönetim Kurulu suç örgütü gibi! Tecavüzden cezaevinde yatmış adam YK üyesi, dolandırıcılıktan yatmış adam YK üyesi!

Cesareti varsa Erhan Arıklı'nın gelsin birlikte yayına çıkalım!

Biz hırsızı bıraktık hırsız bizi bırakmıyor! Ya istifamızı kabul ederler ya da imzamızla olağanüstü genel kurul çağırırız!

Bu ülke Arıklı ailesinin sicilini de bilir Zaroğlu ailesini de!"