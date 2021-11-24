Bertan Zaroğlu'dan para birimi açıklaması: "Euro’ya değil TL’ye geçelim"

Zaroğlu: “Döviz yükselse de bir şekilde yaşarız. Ama vatan düşerse avcumuzu yalarız”

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, TL’nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası ülkede gündeme gelen “Euro para birimine geçelim” söylemlerini değerlendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Zaroğlu; ülkede dövizin etkisinin azalması için TL kullanımın artırılması gerekliliğine değindi.

Özellikle döviz cinsi üzerinden yapılan kira sözleşmeleri konusuna değinen Zaroğlu, bu yönde hazırlanan sözleşmelere stopaj vergilerinin yasanın el verdiği en yüksek seviyede uygulanması sonucu, dövizle kiralama yapmanın cazibesinin ortadan kalkacağına vurgu yaparken; döviz cinsinden krediler için de bankaların tüketiciye uygun ödeme planları hazırlaması gerekliliğine değindi.

“TL ile ticareti durdurun” çağrılarına da değinen Zaroğlu, söz konusu söylemin ülkeye yapılan büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Zaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Dövizdeki yükselişe çare olarak “Euro’ya geçelim” önerisinde bulunanları daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmaya davet ediyorum. Bu ülke bütçe açığını TL ile Türkiye’den kapatırken, ülkeye sıcak para girişinin büyük bölümü TL kullanan Türkiye’den gelen turist ve öğrenciyken, nasıl Euro’ya geçilebilir?

Euro’ya değil TL’ye ağırlık verilmeli

Aksine bizim önerimiz Euro’ya değil, TL’ye geçmektir. Çünkü dövizin günlük hayatımızda etkisini azaltmak için en başta devletin gerçek manada TL’ye geçmesi gerekir.

Ticaret ödemelerinde de kullanılmalı

Kısa vadede alınması gereken tedbirler kapsamında Türkiye ile yapılan tüm ticaretin yasa gücü kararname çıkartılarak Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu kılınması ve ilgili ticaret ödemelerinin de Türk Lirası ile yapılması ilk şarttır.

Gümrük vergileri döviz cinsinden olmamalı

Gümrük kapılarında, ithalat kalemleri için uygulanan döviz kurlarının makul bir seviyede sabitlenmesi, gümrük vergilerinin faturalarda belirtilen döviz rakamı üzerinden değil, Türk Lirası cinsinden belirtilen rakam üzerinden tahsil edilmesi gereklidir.

Döviz cinsi kira sözleşmelerinde stopaj zammı

Türk Lirası üzerinden yapılan kira sözleşmelerini teşvik etmek ve Türk Lirası dolaşımını artırmak için stopaj vergilerinin asgari düzeye indirilmesi gerekir.

Özellikle döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerine uygulanan stopaj vergisinin yasanın el verdiği en yüksek seviyede uygulanması ve dövizle kiralamanın cazibesi ortadan kaldırılması şarttır.

Döviz kredilerinde tüketiciye destek sağlanmalı

Döviz krediler için tekrardan yapılandırma koşulları acilen yeniden belirlenmeli, bankaların bu konuda tüketiciye hiçbir ekstra masraf çıkarmadan yardımcı olması sağlanmalıdır.

Döviz yükselse de yaşarız ama Vatan düşerse…

Tüm bunlar yapıldığında ülke gerçek manada TL’ye geçmiş olacaktır. Aksi halde bazı iş örgütlerinin yaptığı “TL ile ticareti durdurun” çağrısını bu vatana yapılan en büyük haksızlık olarak görüyorum.

Unutmayın döviz düşse de yükselse de bir şekilde yaşarız. Ama vatan düşerse avcumuzu yalarız…"