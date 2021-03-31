“Bertan Zaroğlu’nun seçimden çekilmesi lazım”

Erhan Arıklı, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.Hellim konusunda farklı düşünceler içerisinde olduğunu söyleyen Arıklı, Avrupa Birliği’nin jest değil emrivaki yaptığını savundu.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı – Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.Hellim konusunda farklı düşünceler içerisinde olduğunu söyleyen Arıklı, Avrupa Birliği’nin jest değil emrivaki yaptığını savundu.

Bu durumu siyasi bir manevra olarak niteleyen Erhan Arıklı, “Biz Avrupa Birliği’ne ne kadar hellim ihraç edeceğimizi bilmiyoruz, bilinmeyen bir açılım için Rumların inisiyatifini kabul etmek doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

Arıklı, geçmişte Ortadoğu pazarında Rumların rekabetinin kırıldığına dikkat çekerek, “şimdi onların izni olmadan ortadoğuya bile hellim ihraç edemeyeceğiz. Ortadoğu pazarını kaybedebiliriz. AB pazarında ise gerekli kaliteyi tutturma aşamasında ciddi endişelerim var.” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti de değerlendirdi.Arıklı, Oktay’ın her ziyaretinde bir müjde verdiğine dikkat çekerek, 40 bin doz aşı getireceği ihtimalinden de bahsetti.

Erhan Arıklı gündemden düşmeyen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin 27 Nisan’da Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 gayri resmi toplantısından önce Kıbrıs sorunun Türkiye ve KKTC kamuoyunun gündemine gelmesi için çekildiğini vurguladı.

Fuat Oktay’ın galaya katılmak için gerçekleştireceği KKTC ziyareti kapsamında, Güvercinlikte yapılması düşünülen ve Türkiye Cumhuriyetinin çok önemsediği ve ciddi kaynak ayırdığı Organize Sanayi Bölgesinide yerinde inceleyeceğini söyledi.

Erhan Arıklı, YDP Kurultayı’na da değindi.Arıklı, Bertan Zaroğlu’nun adaylığının demokratik hak olsa da onun ve yanında olanların vefasızlığının kendisini üzdüğünü söyledi.Arıklı, ” 3800 üyenin desteği ile aday olduk. 12 Nisan sabahı yolumuza başkan olarak devam edeceğimiz belli oldu. Bertan Zaroğlu’na bu saatten sonra adaylıktan çekilmesi çağrısı yapıyorum” diye konuştu.