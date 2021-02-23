  • BIST 1.518
  • Altın 411,536
  • Dolar 7,0770
  • Euro 8,5957
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Bertan Zaroğlu:Serdar Denktaş 10 yıl tek adaydı da ne oldu

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.
Bertan Zaroğlu:Serdar Denktaş 10 yıl tek adaydı da ne oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

 

HALA EVDE KARANTİNA SİSTEMİNE GEÇMEDİK

Zaroğlu:“Paramız yok ama otellerde karantina sürüyor, hala evde karantina işine geçemedik. 1 senelik tecrübenin ardından hala bu iş için geçiş süreci sağlanamadı.Pozitif vakalar Türkiye’de evde izole oluyor. Hatta komple apartmadan karantinaya alınıyor. Denetim sağlanıyor. Biz hala bunları yapamadık” dedi.

"ARIKLI SEÇİMSİZ GELDİ"

Zaroğlu, pandemiyle mücadele edebilmek için siyasetin düzeltilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

 Zaroğlu, "Erhan Arıklı genel başkanlığa seçimsiz geldi. Dalgalı denizde kaptanlık yapmak mesele.Sayın Arıklı 'seçilmezsem siyaseti bırakırım' söylemlerinden vazgeçmelidir. Tek adaylı kurultay yapanları görmedik mi? Demokrat Parti'de Serdar Denktaş 10 yıl tek adaydı da ne oldu. Partiye ne katkı sağlandı" dedi

SEÇİLSEM ARIKLI BAKANLIKTAN GİDECEK DİYE BİR ŞEY YOK

"YDP Genel Başkanlığa seçilmem durumunda Arıklı bakanlık görevinden gidecek diye bir şey yok,yeterki söylemlerimize dikkat edelim" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP MYK toplanacak23 Şubat 2021 Salı 19:00
  • “Bakan Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi”23 Şubat 2021 Salı 18:59
  • KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nden Merve Çelebi’ye tebrik23 Şubat 2021 Salı 18:49
  • Bakan Canaltay: “Uçuşları Durdurun” Dendiği Anda Kısıtlamaya Gidilecek23 Şubat 2021 Salı 17:56
  • DP Elizabeth Sphear ile online görüşme gerçekleştirdi23 Şubat 2021 Salı 17:28
  • Maliye Bakanı'ndan önemli açıklamalar...23 Şubat 2021 Salı 17:17
  • KTÖS Aşı Planıyla İlgili Hükümete Sorular Yöneltti23 Şubat 2021 Salı 17:02
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!23 Şubat 2021 Salı 16:54
  • İngiliz Parlamenterler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Seçim Zaferinden Dolayı Kutladı23 Şubat 2021 Salı 16:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Ataman’ı kabul etti23 Şubat 2021 Salı 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti