Bertan Zaroğlu:Serdar Denktaş 10 yıl tek adaydı da ne oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

HALA EVDE KARANTİNA SİSTEMİNE GEÇMEDİK

Zaroğlu:“Paramız yok ama otellerde karantina sürüyor, hala evde karantina işine geçemedik. 1 senelik tecrübenin ardından hala bu iş için geçiş süreci sağlanamadı.Pozitif vakalar Türkiye’de evde izole oluyor. Hatta komple apartmadan karantinaya alınıyor. Denetim sağlanıyor. Biz hala bunları yapamadık” dedi.

"ARIKLI SEÇİMSİZ GELDİ"

Zaroğlu, pandemiyle mücadele edebilmek için siyasetin düzeltilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zaroğlu, "Erhan Arıklı genel başkanlığa seçimsiz geldi. Dalgalı denizde kaptanlık yapmak mesele.Sayın Arıklı 'seçilmezsem siyaseti bırakırım' söylemlerinden vazgeçmelidir. Tek adaylı kurultay yapanları görmedik mi? Demokrat Parti'de Serdar Denktaş 10 yıl tek adaydı da ne oldu. Partiye ne katkı sağlandı" dedi

SEÇİLSEM ARIKLI BAKANLIKTAN GİDECEK DİYE BİR ŞEY YOK

"YDP Genel Başkanlığa seçilmem durumunda Arıklı bakanlık görevinden gidecek diye bir şey yok,yeterki söylemlerimize dikkat edelim" dedi.