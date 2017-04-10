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BES Başkanı Yalınkaya: “bedeli her defasında emekçiler ödüyor”

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BES Başkanı Yalınkaya: “bedeli her defasında emekçiler ödüyor”
BES Başkanı Yalınkaya insanına değer vermeyen yöneticiler tarafından alınmayan tedbirlerin yanında, denetimsizlik, sendikasız çalıştırma inadı ve işçi güvenliği kriterlerinin uygulanmamasının bedelini her defasında emekçilerin ödediğini savundu

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, insanına değer vermeyen yöneticiler tarafından alınmayan tedbirlerin yanında, denetimsizlik, sendikasız çalıştırma inadı ve işçi sağlığı ile işçi güvenliği kriterlerinin uygulanmamasının bedelini her defasında emekçilerin ödediğini savundu.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan iş kazalarına dikkat çekerek, dün Gazimağusa’da bir emekçinin güvenlik eksikliği nedeniyle ağır yaralandığını söyledi.

Yalınkaya, “iş kazaları adı altında işlenen ve işlenmeye de devam edilen iş cinayetlerini büyük bir endişe içerisinde takip etmekteyiz” diyerek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yaşanan iş kazalarını önlemekle görevli en yetkili kişi olduğunu  kaydetti.

Yalınkaya şöyle devam etti: “Sendika olarak mevcut başbakanımıza sorumluluklarını hatırlatır, bizlerin aidiyet duygularını değiştirmek yerine, kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermesini tavsiye ederiz.”

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