BES Başkanı Yalınkaya: "Bu, Ekmeğin Kavgasıdır!"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yeni hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalınkaya, çalışanların haklarının göz ardı edilmesine ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesine tepki gösterdi. Yalınkaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yani şimdi işi gücü bırak, in sokaklara; giydir kafalarına o bakanlığı da... O da yetmezmiş gibi geç meclise, yak lastikleri, çal davulu, öttür düdükleri. Eeee, netice yok! Sinirler zaten gergin, işgal kaçınılmaz. Bunu not edelim: Benzemez başka kavgaya, bu ekmek kavgası!"

TİS taslağının mevcut haliyle emekçilerin taleplerine yanıt vermekten uzak olduğunu belirten Yalınkaya, çalışanların yaşam standartlarının daha da kötüleşeceğini ifade etti.

Bu açıklama, sendika üyeleri ve kamuoyu arasında geniş yankı bulurken, hükümete ve ilgili makamlara toplu iş sözleşmesi sürecini yeniden değerlendirme çağrısında bulunuldu. Yalınkaya’nın çıkışı, çalışan haklarının korunması adına sendikal mücadelenin devam edeceğine işaret ediyor.