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BES Başkanı Yalınkaya: "Sadece UBP'li ve bağımsız belediyelerin çalışanlarına test yapılıyor"

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BES Başkanı Yalınkaya: "Sadece UBP'li ve bağımsız belediyelerin çalışanlarına test yapılıyor"
BES Başkanı Yalınkaya: "Sadece UBP'li ve bağımsız belediyelerin çalışanlarına test yapılıyor"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı açıklamada, sadece UBP’li ve Bağımsız belediyelerin çalışanlarına Koronavirüs testi yapıldığını ifade etti.

Diğer belediye çalışanlarının kendi haline bırakıldığını söyleyen Yalınkaya’nın açıklaması şu şekilde:

“Belediye çalışanısınız, risk grubunda çalışıyorsunuz, eğer belediye başkanınız UBP’li veya bağımsızsa test yapıldınız ve negatif çıktınız, göreve devam. Ama başka partili bir belediye başkanının belediyesindeyseniz işte o zaman ne haliniz varsa görün. Öyle mi? O zaman yakında gelin ve bu hizmetleri siz verin ey hükümet. Ey sağlık Bakanı…”

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