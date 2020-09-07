  • BIST 1.097
  • Altın 462,472
  • Dolar 7,4453
  • Euro 8,7975
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:1811 test, 26 pozitif vaka, 3 kişi taburcu

BES Başkanı yeniden Yalınkaya seçildi

» »
Belediye Emekçileri Sendikası Başkanlığına yeniden Mustafa Yalınkaya seçildi.
BES Başkanı yeniden Yalınkaya seçildi

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanlığına yeniden Mustafa Yalınkaya seçildi.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 35. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  
BES’den verilen bilgiye göre, seçimli genel kurulda oyların yüzde 70’ine yakınını alan mevcut başkan Mustafa Yalınkaya, yeni dönem için yeniden başkanlığa seçildi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul COVID-19 pandemisi nedeni ile üst seviyede sağlık tedbirleri alınarak yapıldı. Üyeler salona ısı ölçümü ve dezenfekte işlemlerinin ardından maskeli şekilde alındı.

MALİ RAPOR VE FAALİYET RAPORU OKUNARAK AKLANDI

Genel kurulda ilk olarak divanın oluşumu gerçekleştirildi. Divan başkanlığına Cemal Bensel, divan üyeliklerine Pelin Gündağ ve Servet Yamak seçildi. 
Divan oluşumunun ardından mali rapor ve faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Mali raporu okuyan mali sekreter Mithat Arsu 2 yıllık süreçte sendikanın mali hesap hareketlerini detayları ile açıkladı. Rapor üyelerin onayı ile aklandı.
Faaliyet raporunun okunmasını ise yönetim kurulu üyesi Ali Ateş yaptı. Sendikanın genel faaliyetleri yanında bağlı bulunan belediyelerdeki çalışmalar detaylı şekilde üyelere aktarılırken, bu rapor da üyelerin onaylaması ile aklandı.
Mevcut Başkan ve başkan adayı Mustafa Yalınkaya ile başkan adayı Cezar Sorun arasındaki seçimde, Yalınkaya 536,  Sorun 266 oy aldı.

YALINKAYA: “DİSİPLİN, İNANÇ VE KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM”

Seçimin ardından bir konuşma yapan BES Başkanı Yalınkaya, pandemi nedeni ile sağlık tedbirlerini eksiksiz alarak genel kurula gittiklerini, bu düşünceler ışığında hiçbir yetkiliyi çağırmadıklarını, bu anlayışları nedeniyle kimsenin kendilerine gönül koymaması gerektiğini, sağlığın her şeyden önde olduğunu belirtti.
Yalınkaya, demokrasiye koyduğu katkı nedeni ile başkan adayı Cezar Sorun’a teşekkür ederken, yönetim olarak disiplin, inanç ve kararlılıkla mücadele etmeye ve tüm üyelerin ayırım yapmadan haklarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi. 

“ÜLKEDE CİDDİ KRİZ VAR, BUNUN SEBEBİ HÜKÜMETİN BECERİKSİZLİĞİDİR”

Başkan Yalınkaya, pandemi nedeni ile ülkede başta sağlık ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir belirsizlik olduğunu, bu nedenle şu aşamada net ve kesin vaatler vermenin doğru olmayacağını buna rağmen gereken her türlü çalışmayı ve her türlü mücadeleyi sürdüreceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.
“Ülkede ciddi bir kriz olduğunu, bu krizin de hükümetin beceriksizliğinden kaynaklandığını” savunan Yalınkaya, iş bilmezliğin toplum sağlığını risk altına ittiğini, bu durumun da artık kabul edilmez olduğunu söyledi.

-

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanlığına yeniden Mustafa Yalınkaya seçildi.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 35. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  
BES’den verilen bilgiye göre, seçimli genel kurulda oyların yüzde 70’ine yakınını alan mevcut başkan Mustafa Yalınkaya, yeni dönem için yeniden başkanlığa seçildi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul COVID-19 pandemisi nedeni ile üst seviyede sağlık tedbirleri alınarak yapıldı. Üyeler salona ısı ölçümü ve dezenfekte işlemlerinin ardından maskeli şekilde alındı.

MALİ RAPOR VE FAALİYET RAPORU OKUNARAK AKLANDI

Genel kurulda ilk olarak divanın oluşumu gerçekleştirildi. Divan başkanlığına Cemal Bensel, divan üyeliklerine Pelin Gündağ ve Servet Yamak seçildi. 
Divan oluşumunun ardından mali rapor ve faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Mali raporu okuyan mali sekreter Mithat Arsu 2 yıllık süreçte sendikanın mali hesap hareketlerini detayları ile açıkladı. Rapor üyelerin onayı ile aklandı.
Faaliyet raporunun okunmasını ise yönetim kurulu üyesi Ali Ateş yaptı. Sendikanın genel faaliyetleri yanında bağlı bulunan belediyelerdeki çalışmalar detaylı şekilde üyelere aktarılırken, bu rapor da üyelerin onaylaması ile aklandı.
Mevcut Başkan ve başkan adayı Mustafa Yalınkaya ile başkan adayı Cezar Sorun arasındaki seçimde, Yalınkaya 536,  Sorun 266 oy aldı.

YALINKAYA: “DİSİPLİN, İNANÇ VE KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM”

Seçimin ardından bir konuşma yapan BES Başkanı Yalınkaya, pandemi nedeni ile sağlık tedbirlerini eksiksiz alarak genel kurula gittiklerini, bu düşünceler ışığında hiçbir yetkiliyi çağırmadıklarını, bu anlayışları nedeniyle kimsenin kendilerine gönül koymaması gerektiğini, sağlığın her şeyden önde olduğunu belirtti.
Yalınkaya, demokrasiye koyduğu katkı nedeni ile başkan adayı Cezar Sorun’a teşekkür ederken, yönetim olarak disiplin, inanç ve kararlılıkla mücadele etmeye ve tüm üyelerin ayırım yapmadan haklarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi. 

“ÜLKEDE CİDDİ KRİZ VAR, BUNUN SEBEBİ HÜKÜMETİN BECERİKSİZLİĞİDİR”

Başkan Yalınkaya, pandemi nedeni ile ülkede başta sağlık ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir belirsizlik olduğunu, bu nedenle şu aşamada net ve kesin vaatler vermenin doğru olmayacağını buna rağmen gereken her türlü çalışmayı ve her türlü mücadeleyi sürdüreceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.
“Ülkede ciddi bir kriz olduğunu, bu krizin de hükümetin beceriksizliğinden kaynaklandığını” savunan Yalınkaya, iş bilmezliğin toplum sağlığını risk altına ittiğini, bu durumun da artık kabul edilmez olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEV-İŞ: “UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın”29 Nisan 2020 Çarşamba 14:03
  • 1500 TL için başvurular 20 Nisan'dan sonra16 Nisan 2020 Perşembe 14:17
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz narenciye hasatını inceledi04 Nisan 2020 Cumartesi 20:26
  • Ataoğlu, korona virüs krizi ile ilgili hükümetin aldığı önlemleri eleştirdi26 Mart 2020 Perşembe 14:38
  • Büyükkonuk'taki grev yasaklandı17 Mart 2020 Salı 00:58
  • Büyükkonuk’ta Grev 3. Gününde11 Mart 2020 Çarşamba 13:46
  • Yerli işgücü ve işverenlere teşvikler05 Mart 2020 Perşembe 14:38
  • Sendikal Platform: Köle düzeni var02 Mart 2020 Pazartesi 17:01
  • Türk-İş KKTC Temsilciliği’ne Ahmet Serdaroğlu Atandı02 Mart 2020 Pazartesi 13:35
  • Asgari Ücret Mahkemelik! Yürütmeyi durdurmak için mahkemeden ara emri talep edildi!01 Mart 2020 Pazar 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti