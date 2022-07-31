  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

BES Başkanı yeniden Yalınkaya seçildi

» »
Belediye Emekçileri Sendikası’nın 36’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.
BES Başkanı yeniden Yalınkaya seçildi

Belediye Emekçileri Sendikası’nın 36’ıncı Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan Genel Kurul’da başkanlık için Mustafa Yalınkaya ve Alparslan Önder yarıştı.

BES Başkanlığına Mustafa Yalınkaya yeniden seçildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2022 Pazar31 Temmuz 2022 Pazar 08:47
  • Bafra deresinde görülen balık ölümleri hakkında açıklama geldi30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:39
  • Sabahları yer yer sis olacak30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:56
  • Yatağa bağımlı veya hastaneye ulaşmakta zorlanan hastalara yönelik “Sen Gelemezsen, Biz Geliriz” projesi başladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:03
  • Bafra'da balıklar ölüyor!30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:00
  • Oğuz:Amaç üretimin devamlılığı30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:57
  • DİMED Başkanı Ertuğruloğlu, Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:54
  • PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatleri açıklandı30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:36
  • Yangınında zarar gören habitat için komite kuruluyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:12
  • Dünya Sağlık Örgütü Güney Kıbrıs’ta ofis açıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti