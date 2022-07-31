BES Başkanı yeniden Yalınkaya seçildi

Belediye Emekçileri Sendikası’nın 36’ıncı Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan Genel Kurul’da başkanlık için Mustafa Yalınkaya ve Alparslan Önder yarıştı.
BES Başkanlığına Mustafa Yalınkaya yeniden seçildi
Belediye Emekçileri Sendikası’nın 36’ıncı Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan Genel Kurul’da başkanlık için Mustafa Yalınkaya ve Alparslan Önder yarıştı.
BES Başkanlığına Mustafa Yalınkaya yeniden seçildi
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