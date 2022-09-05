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BES CTP'nin LTB Açıklaması "TALİHSİZ"

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BES Başkanı Mustafa Yalınkaya'dan CTP Lefkoşa ilçe başkanı Rifat Arşehit'in LTB açıklamasına "TALİHSİZ" tepkisi...
BES CTP'nin LTB Açıklaması "TALİHSİZ"

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya'dan CTP Lefkoşa ilçe başkanı Rifat Arşehit'in LTB açıklamasına "TALİHSİZ" tepkisi...

İşte Yalınkaya'nın açıklaması;

CTP Lefkoşa ilçe başkanı sn Rifat Arşehit LTB personel yapısına ve çalışanların sadece maaş ödenme konusuna değinerek bir açıklamada bulundu, bize göre çok talihsiz bir açıklama, Sendika Başkanı olarak yönetim kurulumuz ve emekçilerimiz adına kendisini daha kapsamlı daha doyurucu açıklama yapmaya davet ediyorum.

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