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BES: Cumhurbaşkanlığı siyaset üstü makam, istisnasız her kesim saygılı olmalı

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Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Cumhurbaşkanlığının ülkenin iradesini temsil eden siyaset üstü bir makam olduğunu belirterek, “Bu makama karşı istisnasız her kesimin saygılı olması ve herhangi bir tartışmanın içerisine çekmemesi gerekmektedir” ded
BES: Cumhurbaşkanlığı siyaset üstü makam, istisnasız her kesim saygılı olmalı

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde Cumhurbaşkanlığı makamına karşı isteyerek veya istemeyerek itibarsızlaştırma girişimlerinin bulunduğunu, bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu kaydederek,  “Bu bağlamda siyaset üstü olan bu makama gerekli saygının gösterilmesi ve Cumhurbaşkanlığına yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.

Yalınkaya,  Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş liderine yapılan her türlü saygısızlığın aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun iradesine karşı yapılmış bir saygısızlık olduğunu, topluma ve bu toplumun iradesine saygısızlık etmenin  kimsenin haddi olmadığını ifade etti.

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