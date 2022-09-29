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Beş deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarıyla tedavisi tamamlanan Çınar, Fatih, Michelangelo, İfrit ve İnci isimli beş deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü.
Beş deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü

Merkezden yapılan açıklamaya göre, balıkçılar tarafından yaralı olarak bulunan beş deniz kaplumbağasından üç tanesi Yeni Erenköy’de denize uğurlanırken, diğer ikisi ise kurtarıcıları tarafından Kumyalı sahilinden yuvalarına geri gönderildi.

-Tibuk: “Bugüne kadar 69 deniz kaplumbağasını doğal ortamına kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz”

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, bugüne kadar yaralı ve bakıma muhtaç 69 deniz kaplumbağasının tedavilerini tamamlayıp, doğal ortamlarına kavuşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Doğa adına gönülden verdiğimiz hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek ilerleme hedefindeyiz” dedi.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Merit International Otellerinin sosyal sorumluluk projesi olarak yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

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