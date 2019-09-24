  • BIST 101.907
  • Altın 278,142
  • Dolar 5,6791
  • Euro 6,2489
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

BES: “Dipkarpaz Belediyesi’ndeki üyeler istifaya zorlanıyor”

» »
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Dipkarpaz Belediyesi ile imzalanan ve hala yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin yargıya taşınması nedeniyle, Belediye Başkanı’nın BES üyelerini istifaya zorladığını savundu.
BES: “Dipkarpaz Belediyesi’ndeki üyeler istifaya zorlanıyor”

Başkanı Suphi Coşkun tarafından uygulanmaması ve Coşkun’un toplu iş sözleşmesine aykırı   adım atması sonucu  durumun  yargı sürecine taşındığı kaydedildi.

Açıklamada,  Coşkun’un, yargı sürecinde olan  konu hakkında Dipkarpaz Belediyesi emekçilerini tehdit yoluyla BES’ten istifa etmeye zorladığı savunularak, “Üstelik bu tavır bağımsız yargımıza da saygısızlık anlamı taşımaktadır” denildi.
 
Coşkun’a  tavırlarına  son vermesi çağrısında bulunulan açıklamada, “Aksi takdirde Belediye Emekçileri Sendikası’nın tavrı,  Coşkun’un duruş ve tavrından çok daha sert olacaktır. Sayın Başkan yargıya ve yasalara saygı duymayı öğrenmelidir” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: Yıl sonuna kadar elektrik ve akaryakıta zam olmayacak24 Eylül 2019 Salı 13:36
  • KTOEÖS: Siyasi çıkarlar uğruna kamusal eğitim gözden çıkarılıyor24 Eylül 2019 Salı 13:08
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu toplantısı başladı24 Eylül 2019 Salı 13:06
  • Erdemli Sosyal Tesis Projesi için çalışmalar başladı24 Eylül 2019 Salı 12:53
  • File ile kaçak avcılık yapan bir kişi tutuklandı24 Eylül 2019 Salı 11:58
  • Kaçak elektrik kullanan bir kişi tutuklandı24 Eylül 2019 Salı 11:57
  • Ani Ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti.24 Eylül 2019 Salı 11:55
  • Yarın Bellapais köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak24 Eylül 2019 Salı 11:40
  • Sol Hareket “Omorfo İlçe Komites”İ oluşturdu24 Eylül 2019 Salı 11:38
  • Vergi-Sen’in Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Girne Şubesi’nde dün başlattığı süresiz grev askıya alındı24 Eylül 2019 Salı 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti