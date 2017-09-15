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BES eski başkanı Bozat'tan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na uyarı

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BES eski başkanı Bozat'tan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na uyarı
Çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi (TİS)'e dahil olmayacak...

BES (Belediye Emekçileri Sendikası) eski Başkanı Savaş Bozat'tan İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu'na önemli uyarı.

Bozat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açılkamada "bu şirket seçim öncesi bazılarının nemalanması için hazırlanmış siyasi bir oyundur" dedi.

İşte o açıklama;

 

İskele Belediye Başkanı bugün yaptığı basın toplantısında 'Daha yapacak işimiz var 'önümüzdeki dönem de aday olacağım açıklamasını yapar. Olabilir şimdiden başarılar dilerim. Ama bu bağlamda nasıl ve kimin desteği ile seçildiğinizi de unutmadık.

Belediyenin mali durumu da verilen bilgiler doğrultusunda gayet iyi. Herşey yolunda giderken bu şirket neden gündeme geldi anlamış değilim.

Nitekim açıklamanızda İsbel 'in verginin ekonomik işlerde kaybının önüne geçeceği ağır çalışan bürokratik sistemden çıkılacağını söylerken şirkete yalnızca belediyeye ait büfe ve benzeri kuruluşların işletmesinin verileceğini söylersiniz. Büfe ve benzeri kuruluşlarda bürokratik engel aramak hiçte inandırıcı olmaz.

Peki söz konusu yerlerde yıllardır çalışan ve belediye personeli olarak işvereni de Yeni İskele Belediye Başkanı ve Meclisinin olduğu bu emekçilerin doğal olarak toplu iş sözleşmesi kapsamından çıkarmak zorunda olduğunuzu bilirmisiniz?

Bu şirkette çalışacak olanların işverenin İsbel yönetim kurulu olacağı ve kazanılmış haklarının kaybedilmesi ile karşı karşıya olduğunu bilirmisiniz?

Son sözüm de Bel - Sen yetkililerine üyeleriniz özele gidiyor uyuyormusunuz? (Değerli Başkan yeniden başkan adayı olmanız için dayatılan bu şirket seçim öncesi bazılarının nemalanması için hazırlanmış siyasi bir oyundur.)

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