BES Eylem Kararına Devam Ediyor

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya canlı yayında yaptığı basın açıklamasında eylem kararına devam edeceklerini açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yaptığı basın açıklamasında, “Bizim istediğimiz reform bu değil. Hükümet tamamen sayıya sayalı bir dayatmayla bunu dün gece oylayarak oy çokluğu ile geçirdi. Bu tasarının içeriği, anayasaya aykırılıktan tutun da sürdürülebilirliği olmayan ve kaos yaratacak bir metin gibi görünüyor. Anayasa Mahkemesi’ne gidecek olan bu yasanın geri döneceği yönünde görüşü var. Bu tasarı Cumhuriyet Meclisine önümüzdeki hafta gelecek ve biz buna karşıyız. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde çalışanların maaşlarının nasıl ödenemeyeceğini gösteren bir yasa tasarısıdır” dedi.

Yalınkaya, “Meclise gelecek olan bu yasa tasarısının sürdürülebilirliği olmayacağı için eylemlerimizi olanca gücümüzle devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.