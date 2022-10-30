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Beş Farklı Yerde Kaza! Alkollü ve Dikkatsiz Sürücüler Dehşet Saçtı

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Beş Farklı Yerde Kaza! Alkollü ve Dikkatsiz Sürücüler Dehşet Saçtı
Beş Farklı Yerde Kaza! Alkollü ve Dikkatsiz Sürücüler Dehşet Saçtı

olis Basın Subaylığı dün akşam ve bugünün ilk saatlerinde meydana gelen kazalar hakkında bilgi verdi..

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 23:50 raddelerinde Alsancak’da Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Batı istikametinden Doğu istikametine doğru seyreden Avni ÇOBANOĞLU (E-34) 411 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NK 556 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrederken gidiş istikametine doğru yolun sağına geçerek o esnada aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Ayhan AYGÜN(E-41) yönetimindeki GH 241 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ayhan AYGÜN ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’nde müşaade altına alınmıştır.

Saat 01.20 raddelerinde Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı Boyunca SB 745 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde % 96 mlg alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Volkan ÖNAL (E-33), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan BRT önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şerit içerisine girip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Bu sabah saat 03:00 sıralarında Gazimağusa’da Kuğulu Sokak üzerinde nefesinde 220 mlg alkol tesiri olduğu halde doğu istikametinde seyreden Serkan ÖZMENOĞLU (E-41) yönetiminde bulundurduğu MN 245 plakalı salon araç ile seyrettiği yolun sonuna geldiğinde sola DAÜ istikametine doğru dönmek üzere Mustafa Kemal Bulvarına giriş yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ile bu esnada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde güney istikametinde seyreden Baran YILDIZ (E-27) yönetimindeki HH 553 plakalı van aracın sol ön kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kazada yaralanan olmadı.

Polisin verdiği bilgiye göre ayrıca saat 02:40 raddelerinde Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Soner ERGUN (E-45) yönetimindeki TRT 232 plakalı otobüs sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Naci Talat Caddesine giriş yapması sonucu o esnada Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (94 mlgr) seyreden Simge BARUT (E-27) yönetimindeki SL 392 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpmışlardır. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan SL 392 plakalı araç o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturmakta olan Achraf FARDOUS (E-18), Badr Saıd FADEL (E-19), Abderrahman El OUFAI (E-20) ve Ouassım TOUHAMI (E-21)’ye aracın ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan Achraf FARDOUS o esnada park halinde bulunan bir aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Achraf FARDOUS, Badr Saıd FADEL, Abderrahman El OUFAI ve Ouassım TOUHAMI Girne Doktor Akçiçek Hastahanesi Acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahade altına alınmışlardır.

Öte yandan saat 04.30 raddelerinde, Girne-Lefkoşa Anayolunun 11-12 km’leri üzerinde çift şeritli yolda, sağ şerit içerisinde Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Salih KÖFTECİ (E-38) yönetimindeki JF 429 Plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak aracının ön kısmı ile bordür taşları ve toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Salih KÖFTECİ Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

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