  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

BES Grevi Lapta'da devam ediyor

» »
BES Grevi Lapta'da devam ediyor
BES Grevi Lapta'da devam ediyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 4 aydır maaş geriliği olan Lapta Belediyesi emekçileriyle başlatılan ‘iş bırakma’ eyleminin 12’nci gününde olduğu ve devam ettiğini belirterek, yarından itibaren çöp atıklarını toplamaya, ana irsaliye hatlarında oluşan patlakları tamir etmeye ve gençlerin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiklerini duyurdu.

BES’ten yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlatılan grev sürerken, halkın pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını açıkladıkları hatırlatılarak, “Aldığımız bu karara göre de Lefkoşa, Dipkarpaz, Yenierenköy, Esentepe, Değirmenlik, Lefke, Tatlısu, Alsancak, Girne Belediyeleri’nin de desteği ile yarından itibaren, tüm okulların, sağlık ocaklarının, askeri birliklerin ve vatandaşlarımızın evsel çöp atıklarını toplamaya, Lapta Belediyesi’nin zarara uğratılmaması adına ana irsaliye hatlarında oluşan patlakların tamir etmeye ve gençlerimizin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiğimizi duyurmuştuk” denildi.

Konuyla ilgili dün itibariyle tüm bölge muhtarlarıyla da istişare edilerek bilgilendirmelerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, alınan kararın yarın uygulamaya konacağı yinelendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta' da Alkol Hırsızlığı23 Aralık 2021 Perşembe 15:48
  • Kapıyı Kırıp Para ve Telefon Çaldılar23 Aralık 2021 Perşembe 15:44
  • Girne Belediyesi, yeni güzergahlar açmak için çalışmalara başladı22 Aralık 2021 Çarşamba 16:28
  • Girne'de silahlı kavga! 1 ağır yaralı...21 Aralık 2021 Salı 23:16
  • Çamlıbel'de İntihar18 Aralık 2021 Cumartesi 11:53
  • Girne’de Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı18 Aralık 2021 Cumartesi 11:16
  • Falyalı Serbest Bırakıldı17 Aralık 2021 Cuma 16:11
  • Girne’de Yılbaşı Süslemeleri İle İlgili İddialar Gerçek Dışı16 Aralık 2021 Perşembe 17:49
  • Cadde Üzerinde Darp Etti14 Aralık 2021 Salı 16:21
  • BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı13 Aralık 2021 Pazartesi 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti